Gyimesi v rozhovore pre portál azonalli tvrdí, že maďarskí občania žijú v najchudobnejších komunitách na Slovensku. "Regióny obývané Maďarmi sú navyše najviac zanedbávanými regiónmi krajiny na Slovensku, ktoré vynikajú dokonca aj kvalitou služieb zdravotnej starostlivosti," tvrdí hneď v úvode rozhovoru. "Slováci dnes tvrdia, že už desať rokov vládne pokoj, aj keď to nie je pravda," pokračoval Gyimesi. "Ľudia desať rokov počúvali, že nie je dôležité byť Maďarom, stačí byť občanom, čo viedlo k drastickému poklesu počtu Maďarov. A potom Slováci nechápu, prečo otváram témy, nechápu, prečo sa Maďar pýta, ​​čo ešte chceme," doplnil.

Politológ Radoslav Štefančík to však vidí úplne inak. "Gyimesi sa chopil svojej situácie, hlavne v období, keď nie je v parlamente žiadna strana, ktorá by reprezentovala maďarskú menšinu. Problém je v tom, že to prezentuje mimoriadne agresívne a používa rétoriku, ako keby sme žili niekedy na konci 19. storočia, keď sa Maďari snažili vytvoriť jeden národ," hovorí pre Plus JEDEN DEŇ.

Na otázku portálu, prečo podľa Gyimesiho nie je v slovenskom parlamente žiadna maďarská strana, odpovedal: "Až 30 % maďarských voličov hlasovalo za OĽaNO, pretože už mali dosť skorumpovaného Mosta-HÍD so Smerom. Najväčším problémom strany MKP bolo, že tváre boli opotrebované, témy boli vyčerpané, nemali si čo povedať, protikorupčný étos úplne chýbal. To nakoniec viedo k tomu, že v roku 2020 nevstúpila do parlamentu žiadna strana Maďarov na Slovensku." Fungovanie v OĽaNO sa mu na základe vyjadrení pozdáva a opäť padla ostrá kritika na stranu SaS, kde mal verejný konflikt so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Martinom Klusom a s ministrom zahraničia Ivanom Korčokom. "V rámci hnutia OĽaNO si zatiaľ našiel podporu každý z mojich návrhov zákonov. Na členov strany nemôžem povedať nič zlé, moje návrhy nepoškodili oni, ale strana SaS. Čo je zvláštne, pretože majú slobodu a solidaritu vo svojom názve, ale vôbec tak nekonajú a podľa toho nepolitizujú," hovorí.

Igora Matoviča vidí ako vizionára a podľa neho sú jeho návrhy nepochopené verejnosťou aj koaličnými partnermi a preto ho zosadili z postu premiéra. Stranu Viktora Orbána Fidesz označil za jednu z najúspešnejších v Európe. Rovnako tvrdí, že jedinou vakcínou, ktorou by sa dal zaočkovať, je Sputnik V, ktorý na Slovensko doniesol Matovič. „Ruská vakcína prišla na Slovensko rovnako ako západné a očkujú ňou v 60 krajinách bez akýchkoľvek problémov,“ dodáva.