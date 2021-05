Niektorí ho nazývajú kontroverzným politikom, pre inú časť je vodcom slovenských Maďarov. Poslanec klubu OĽaNO Gyorgy Gyimesi rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ prezradil, ako to vidí so zmluvou k Sputniku, aký vzťah má s Igorom Matovičom a približuje verejný spor so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí.

Na začiatok nám povedzte ako sa s tzv. neznámeho poslanca stal zrazu niekto, o kom hovorí celá slovenská spoločnosť?

Nie je pravda, že som spadol z neba, pretože som 8 rokov pôsobil ako prednosta mestského úradu, potom som podnikal, ale najmä som sa na vedeckej úrovni venoval právam národnostných menšín a mám aj viacero vedeckých publikácií. Takže nie je pravda, že som nebol nikde, po celý čas som kĺbil teóriu s praxou, ktorú teraz využívam v politike.

Zmenili ste aj meno. Prečo?

To som hovoril, môj otec je Gyorgy, môj syn je Gyorgy a ja som to mal v pláne dávno, ale keďže som si zmenil adresu trvalého pobytu v roku 2015 a dizertačnú skúšku som vykonal až v januári 2021 tak som chcel všetky zmeny urobiť naraz - aby som si nemusel meniť postupne doklady. Poznamenal by som však, že keď Bugár zmenil meno z Vojtecha na Bélu, tak to neriešil nikto. A jednak je to moja zákonná možnosť zmeniť si meno.

Prečo potom OĽaNO? Necítili by ste sa lepšie v inej strane - napríklad, ktorá háji výlučne záujmy slovenských Maďarov?

Ja sa v OĽaNO cítim dobre, musím uviesť, že moje návrhy zákonov majú plnú podporu poslaneckého hnutia klubu a v týchto dňoch je to veľmi výhodné, keďže nie je žiadna maďarská strana v parlamente. OĽaNO si teda prebralo túto agendu a prisvojilo si to. Dúfam, že naši koaliční partneri nebudú naďalej blokovať tieto návrhy.

