Gyimesi žiada od štátu tučný príspevok pre maďarský Csemadok: Z tej sumy padnete na zadok!

Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok by mohol ročne dostávať 300.000 eur od rezortu kultúry. Navrhuje to poslanec György Gyimesi (OĽANO), ktorý do Národnej rady (NR) SR podal návrh zákona o finančnej podpore pre Csemadok.