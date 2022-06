Gyimesi na úvod tlačovej konferencie šokoval výrokom, že minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) verejne podrezal Slovnaft a svojím diletantským prístupom a lenivosťou spôsobil Slovensku extrémne škody, na ktoré bude doplácať každý občan. Sulík podľa jeho slov nevyužil príležitosť na dohodnutie lepších podmienok pre Slovensko v súvislosti s embargom EÚ na dovoz ruskej ropy a poškodil tak Slovensko. Dôsledkom môžu byť zrušenie plánovaných investícií do rafinérie Slovnaft, vyššie ceny či nedostatok motorových palív, alebo dokonca ukončenie činnosti rafinérie. Ministra hospodárstva vyzval na odstúpenie.

Podľa poslanca OĽANO Sulík po schválení šiesteho sankčného balíka voči Rusku tvrdil, že ide o maximum, ktoré Slovensko mohlo dosiahnuť. Pravda je podľa jeho slov taká, že minister o tom v Bruseli vôbec nerokoval. „V sobotu po 23:00 hodine prišiel návrh z Európskej komisie, ktorý bolo obratom zaslané na ministerstvo hospodárstva s pripomienkou, aby sme rozšírili obdobie, kedy Slovnaft môže vyvážať ropné produkty o 8 mesiacov. Táto podmienka bola akceptovaná," vysvetľoval Gyimesi. "V pondelok a v utorok si Česká republika vydobyla možnosť na dovoz ropných produktov o ďalších 10 mesiacov. Maďarsko si zas vylobovalo, že môže donekonečna dovážať potrubím ruskú ropu," dodal ďalej.

"Členské štáty tieto podmienky schválili bez akéhokoľvek protestu, takže Slovenská republika mala šancu na to, aby vyrokovala akékoľvek iné podmienky, ktoré by výrazne nepoškodili Slovnaft, štátny rozpočet a občanov. Sulík to však neurobil, lebo tam ani nebol," zdôraznil. Gyimesi odmietol zodpovednosť premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) za výsledky rokovaní. Heger podľa neho akceptoval pozíciu Slovenska k novému sankčnému balíku, ktorú schválil minister Sulík. Tomu naopak odkázal, aby sa odsťahoval do Austrálie, pretože „je to na uterák“. Ďalšie kritické slová na adresu Sulíka nájdete v galérii!

Gyimesi pripomenul, že Slovnaft je spoločnosťou, ktorá dve tretiny svojej produkcie vyváža. Od januára bude môcť umiestňovať svoje ropné produkty výlučne len na Slovensko, po ôsmych mesiacoch zas už len do Českej republiky, a to len na dobu desať mesiacov. Rafinéria tak zníži svoju výrobu o jednu tretinu. "Sulík týmto spôsobil, že Slovnaftu sa neoplatí vyrábať," skonštatoval Gyimesi. „Toto nie je víťazstvo Slovenska, ale fatálna prehra," dodal na záver. Či bude zbierať podpisy poslancov na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie Sulíka, Gyimesi nespresnil.

„V tejto súvislosti musím spomenúť aj servilitu Ivana Korčoka, ktorý už dnes mal byť v Bruseli a žiadať členské štáty, aby sme sankčný balík upravili tak, aby sme Slovnaft uchránili. A uchránili aj občanov pred tým, že si nebudú môcť za normálne ceny natankovať,“ nešetril kritikou poslanec OĽANO ani na adresu ministra zahraničia.

