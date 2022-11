Pre mnohých mužov sa prednedávnom začal športový sviatok – majstrovstvá sveta vo futbale v Katare. Výnimkou nie je ani poslanec OĽaNO Gyimesi, ktorý sa pri tejto príležitosti pochválil exkluzívnou retro fotografiou zo svojej mladosti. „Ako bývalý profesionálny hráč som roky sledoval zápasy z futbalovej bránky," prezradil politik vo svojom príspevku na sociálnej sieti. RETRO FOTKU GYIMESIHO NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

„Táto fotka je z Vranova nad Topľou, kde som hral futbal v rokoch 2001 – 2003. Snímka vznikla po sezóne v roku 2001, keď sme hrali s dvojnásobným víťazom Slovenského pohára a dvojnásobným slovenským majstrom Interom Bratislava. Bol to priateľský zápas a prehrali sme 1:0," uviedol Gyimesi ďalšie detaily o pozadí vzniku snímky pre Plus JEDEN DEŇ. „Futbalu som sa začal venovať vo svojich jedenástich rokoch. Ako 14-ročný som odišiel do Košíc, kde som nastúpil na osemročné športové gymnázium. Bol som vtedy už reprezentantom Slovenska - brankárom," hovorí ďalej Gyimesi.

Vysvetlil aj to, ako sa k najpopulárnejšiemu kolektívnemu športu dostal. „Prvý, kto si všimol, že mám talent na futbal - a hlavne na brankára - bol môj otec. Keď sme si doma v záhrade kopali, tak vždy som chcel byť brankár. Nikdy som nechcel góly dávať, ale im brániť," vraví obľúbený politik. Ďalšie retro fotky Gyimesiho ako profesionálneho futbalového brankára POZRITE V NAŠEJ GALÉRII!

„Môj otec si všimol, že mám talent a odvahu, ktoré brankárovi nesmú chýbať. On bol prvý, ktorý ma zobral na tréning do Kráľovského Chlmca. Tento talent som postupne rozvíjal hlavne v Košiciach," ozrejmil ďalej. „Olejár, Seman - to sú brankárske pojmy na Slovensku. Oni boli moji tréneri. Dotiahol som to až do reprezentácie, no napokon dostali škola a vzdelanie prednosť pred športovou kariérou, a môžem povedať, že som urobil dobre," konštatoval Gyimesi.

Ako ďalej vysvetlil, keď ho vtedy prijali na vysokú školu, musel štúdium prerušiť preto, že sa povinnosti profesionálneho športovca a študenta Fakulty verejnej správy nedali zladiť. Na dennom štúdium bol asi pol roka, potom išiel študovať externe. „Vo svojich dvadsiatich štyroch rokoch som začal cítiť, že toto nie je kariéra, ktorú si pre seba predstavujem. V tom čase som hral v Humennom druhú ligu a vtedy som sa rozhodol, že skončím s kariérou futbalistu - brankára a budem pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu," hovorí.

Na otázku, či si aj dnes rád zahrá futbal, napríklad so svojím synom, Gyimesi šokoval priznaním! „Nemôžem. Po mojej autonehode mám šesť šraubov a podložku v panve, preto nemôžem ani hrať futbal, ani behať. Takže toto už z môjho života definitívne vymizne," hovorí. Ďalšie detaily o zranení Gyimesiho po hrozivej autonehode NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Na záver nás zaujímalo, aký je jeho obľúbený futbalový klub a komu fandí. „Od detstva fandím Manchestru United a môjho syna takisto vediem k tomu. Samozrejme, Manchester si obľúbil nezávisle odo mňa, tak asi to odpozeral od otca. Na tohtoročných majstrovstvách sveta vo futbale fandíme Angličanom," odpovedal Gyimesi.

