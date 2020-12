Viacero škôl na Slovensku sa počas víkendu (5. - 6. 12.) zapojí do pilotného testovania žiakov, ich zákonných zástupcov a zamestnancov, aby mohli opäť otvoriť školské brány. Školy realizujú testovanie vo vlastnej réžii.

Ak sa škola nerozhodne pre testovanie, ostáva na dištančnej výučbe. Na sociálnej sieti to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

"Rozhodnutie otvoriť je na vedení školy a zriaďovateľovi. Ak prebehne testovanie zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu každého žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti, môže škola prejsť na prezenčnú výučbu,"pripomenul šéf rezortu školstva.

Poukázal na to, že sa dlhodobo snažia nájsť dohodu, za akých podmienok by sa mohli otvoriť školy. "Je to náročná úloha," poznamenal minister.

Článok pokračuje na ďalšej strane.