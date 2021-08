Na relax v zahraničí nevidí dôvod! Napriek pracovným povinnostiam generálny prokurátor Maroš Žilinka (50) na svoj profil na sociálnej sieti pridáva fotky z výletov výhradne po Slovensku. Denník Plus JEDEN DEŇ to zaujalo a generálny prokurátor sa pri tejto príležitosti priznal, že dovolenky trávi výhradne na Slovensku. Navyše, rozhovoril sa aj o obľúbených destináciách.

Letné dovolenky sú v súčasnosti dôležitou témou najmä pre pandémiu koronavírusu. Napriek tomu, že samotný minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (51) vyzval občanov na oddych na Slovensku, viacerí politici nevydržali a vybrali sa na pár dní k moru. Žilinkovi, zdá sa, varovanie šéfa zdravotníctva plány neskrížilo.

Ako totiž sám priznáva, odpočinok na pláži ho nikdy nelákal. „Nie som práve dovolenkový typ a k relaxu mi stačí málo,“ povedal s tým, že ak sa pre oddych rozhodne, je to vždy na Slovensku. Dovolenku v zahraničí dokonca nikdy nezažil. „Nepovažujem však ani tak za dôležité, kde dovolenkujem, ale s kým. A najlepšie si odpočiniem s rodinou,“ prezradil pre náš denník.

S dovolenkou na Slovensku je podľa Žilinkových slov stotožnená celá rodina. „Všetci máme radi Slovensko, a hoci sme ho už prechodili krížom-krážom, vždy nachádzame niečo nové. Tie krásne hory, hrady, zámky, to nemá obdobu,“ povedal generálny prokurátor. Podľa jeho slov nemá dôvod mimo hraníc hľadať niečo, čo dostane aj na Slovensku. Žilinka prezradil aj to, ktoré destinácie mu najviac prirástli k srdcu: „Milujem Vysoké Tatry, zvlášť Štrbské Pleso. Rád sa však vraciam aj na východné Slovensko, kde som strávil detstvo.“ Napriek krásam Slovenska sú podľa neho veci, ktoré by sa v podpore cestovného ruchu dali vylepšiť.

Napriek tomu, že šéf Generálnej prokuratúry dáva prednosť odpočinku na Slovensku, zdá sa, že jeho rodina si aspoň z času na čas užije aj vychádzku do zahraničia. „Dcérka je už dospelá a s priateľom taktiež dávajú prednosť dovolenke na Slovensku. Keď ešte boli deti malé – ale to už bolo dávno – boli so starými rodičmi pri mori a pred dvoma rokmi strávila manželka so synom predĺžený víkend v Prahe. Ale klasické dovolenky trávime už dlhé roky len na Slovensku,“ zakončil.

