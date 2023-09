Čo ak by Slovensko skutočne vystúpilo z NATO a stalo sa neutrálnym tak, ako o tom hovorí hnutie Republika? Do akej miery je pre nás vojna na Ukrajine bezpečnostnou hrozbou, ako to vyzerá priamo na ukrajinskom fronte? A dá sa dôverovať správam o smrti šéfa Wagnerovej skupiny Prigožina? Pre denník Plus JEDEN DEŇ odpovedal český generál a bezpečnostný poradca Andor Šándor (66).

V rozhovore sa dočítate

Čo by pre Slovensko znamenalo vystúpenie z NATO.

Čo to znamená, ak je štát vojensky neutrálny.

Sú výdaje na členstvo v NATO v porovnaní s neutralitou privysoké?

Dá sa dôverovať správam o Prigožinovej smrti. A ako táto informácia ovplynila Putinov režim?

V akom stave je podľa generála ukrajinská protiofenzíva.

Ovplyvnilo by situáciu víťazstvo Donalda Trumpa?

Hrozí, že sa lokálna vojna premení na globálny konflikt?

VIDEO: Havária lietadla šéfa wagnerocov

V nasledujúcich rokoch by líder preferenčne silného hnutia na Slovensku rád usporiadal referendum o vystúpení z NATO. Z čisto strategického hľadiska, aké by to malo pre Slovensko následky?

Na Ukrajine prebieha vojna a je otázka, či sa jej vôbec podarí obnoviť zvrchovanosť nad vlastným územím. Byť susedom takejto krajiny a vystúpiť z NATO sa mi preto naozaj nezdá byť múdrym rozhodnutím. Slovensko by stratilo možnosť kolektívnej obrany vrátane tzv. jadrového „dáždnika“, ktorý poskytuje USA.

V neposlednom rade by to pre vás znamenalo aj zvýšené výdaje na výzbroj. A ak potom vezmeme do úvahy, aké poznámky má na vašu adresu Maďarsko... skrátka, ak by som to mal zhodnotiť, nepripadá mi to ako zmysluplný krok. Najmä, ak hovoríme o bezpečnosti v horizonte rokov.

Andor Šándor Zdroj: sandor

Často sa skloňuje výraz „vojenská neutralita“. Čo to vlastne znamená?

V prvom rade si treba uvedomiť, že samotná neutralita je vám na nič, ak ju neuznajú iní veľkí hráči. Neutrálnou krajinou je napríklad Švajčiarsko. Fínsko a Švédsko nimi boli donedávna. A všetky do vlastnej obrany investovali mnoho zdrojov. Jednoducho, reči o vašom vystúpení z NATO sú „kecy“ politikov, ktorí chcú byť niečím zaujímaví.

Prečo by nám mal neutralitu niekto uznávať? Skrátka sa budeme tváriť, že nás iné krajiny nezaujímajú a staráme sa sami o seba.

ČLÁNOK POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE