Rozhovory sú podľa generála zatiaľ v počiatočnej fáze, no očakávania sú zrejme veľké. „Som predseda už existujúcej strany ODS. A ako je známe, pán Dzurinda už viackrát v médiách komunikoval svoj zámer dať dohromady novú stranu či väčší politický blok. Rovnako pani Ďuriš Nicholsonová dáva dohromady tím s vlastnými programovými prioritami. Orientačne som sa s nimi stretol, aby som zistil, či medzi nami existujú prieniky, prípadne, či medzi sebou máme rozpory, ktoré by nám v budúcnosti bránili spolupracovať," vysvetlil Macko.

„ODS je už existujúca strana, a tak si myslím, že pokiaľ máme medzi sebou prieniky, tak je lepšie, aby sa integrovali k nám a nešli zbierať podpisy. Toto chce však, samozrejme, čas na jednej i druhej strane, takže uvidíme, ako to bude ďalej," uvádza generál s tým, že podobné úvahy si budú vyžadovať podrobnejšiu diskusiu.

Europoslankyňa a niekdajšia saskárka Lucia Ďuriš Nicholsonová priznáva, že s Mackom sa v ostatnom čase stretla viackrát. „Raz aj spolu s našimi širšími tímami," ozrejmila s tým, že by dokázali nájsť programové prieniky, na ktorých by bolo možné v budúcnosti stavať. „Generál nám ponúkol možnosť stať sa súčasťou jeho politického subjektu, čo je však otázka, ktorá ostáva pre túto chvíľu otvorená. My sme už pomerne veľký tím ľudí s ľuďmi v regiónoch. ODS je už existujúca strana so štruktúrami, a tak je ťažké spojiť taký veľký balík ľudí," zamyslela sa Ďuriš Nicholsonová.

Otázku, či sa o prípadnej spolupráci zhováral aj s exministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom, zatiaľ generál komentovať nechcel. „Nebudem to komentovať. Pán Korčok je okrem iného po operácii v rekonvalescencii. Samozrejme, že by bolo skvelé, ak by sa nám ho podarilo získať, no momentálne sa potrebuje zotaviť a my sa zatiaľ môžeme baviť s ostatnými," konštatoval.

Marketingovú kampaň, ktorá by stranu generála dostala do prieskumov volebných preferencií, chce Macko spustiť začiatkom nového roka. „Teraz sa sústredíme na budovanie štruktúr, naberanie členov a formovanie programu. Aj preto sme zatiaľ nerobili žiadnu marketingovú kampaň, pokiaľ nerátam nejakú tú výzvu na sociálnej sieti," uzavrel Macko.

