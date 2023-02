Martin Macko bol zadržaný a obvinený za viac ako zvláštnych okolností. Nesedela na neho podoba s dnes už odsúdeným skutočným páchateľom fekálneho vyčíňania Dušana Seligu, a tak mu podľa slov generála ostrihali bradu, keď mal pritom spútané ruky aj nohy. Zrazu identikit ako-tak sedel.

Následne sa pod nátlakom nepodmienečného trestu zo strany vyšetrovateľa Martin Macko priznal, no už na druhý deň pred sudcom, ktorý ho bral do väzby, svoju vinu opäť poprel. „Žiadal aby mu spravili testy DNA, no vyšetrovateľ mu povedal, že z výkalu sa DNA určiť nedá. Tam by sa zistilo, že to totiž nie je jeho. Žiadal aj, aby ho dali na detektor lži,“ prezradil generál nášmu denníku s tým, že aj to bolo zamietnuté, lebo to nie je na Slovensku brané ako dôkaz.

Pavel Macko ďalej vysvetľuje, že jeho syn Martin mal vyhýbavú poruchu osobnosti a je ľudovo povedané hanblivý. „On nechodí ani na pisoár, má psychologický blok. Je preto vylúčené, aby on niekoho ocikával,“ povedal generál. Na Macka mladšieho mala celá kauza veľmi nepriaznivý dosah. Po väzbe síce podľa generála pracoval, ale len z domu. Dostal sa do spoločenskej izolácie, nechodil medzi ľudí, strhával sa zo sna, čo mu vraj ostalo dodnes. „Mal vlny ťažkých depresií. Vždy, keď opustí dom, mám dodnes strach. Má stále vlny, že je fajn, ale aj ťažké depresie,“ približuje nešťastný otec s tým, že jeho syn absolvoval aj takzvaný PPG test, ktorý dosvedčil, že fekálnu úchylku nemá.

Natíska sa teda otázka, kto za zničený život ponesie zodpovednosť a či by nebolo správne Macka mladšieho aspoň finančne odškodniť. Pavel Macko už podnikol konkrétne kroky a podal trestné oznámenie na prokurátora, ktorý vraj klamal aj v obžalobe. Ani po dvoch rokoch ale nie je zrejmé, či bolo prijaté, lebo generálny prokurátor odmietol zbaviť Greška mlčanlivosti. „Som presvedčený o tom, že za touto kauzou boli ľudia z pozadia Smeru,“ zdôraznil Pavel Macko s obavou, že ak sa Smer opäť dostane k moci, tak môžu kauzu otvoriť.

