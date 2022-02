Gašpar bol obvinený v kauze Očistec ešte v novembri 2020. NAKA vtedy urobila rozsiahlu akciu, počas ktorej zadržali aj exšéfa NAKA Petra Hraška, bývalého riaditeľa protikorupčnej jednotky NAKA Róberta Krajmera a mnohých ďalších. Spolu s nimi bol vtedy obvinený aj oligarcha Norbert Bödör, ktorý mal podľa NAKA celú organizovanú skupinu riadiť. Gašpar sedel rok vo väzbe, až ho 4. novembra minulého roku prepustili.

Bývalý policajný prezident je v kauze Očistec obvinený zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, prečinu podplácania a za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku. Prokurátor už v prípade podal návrh na obžalobu, a tak je možné, že čoskoro začne súdny proces.

Pozrite si brífing Fica, Kaliňáka a Gašpara na tému - Mučenie, nátlak a ničenie ľudských životov sú pracovné metódy týchto akože vyšetrovateľov:

Na úvod si zobral slovo Fico, ktorý spomenul odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca: „My máme o Mikulcovi zlú mienku.“ Potom sa šéf Smeru venoval prezidentke Zuzane Čaputovej: „Prezidentka vie o všetkom, inak by sa nezastávala zločincov ako Čurilla a podobne.“ Fico spomenul aj to, ako je šokovaný zo špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Podľa bývalého trojnásobného premiéra dostal Lipšic nezákonne bezpečnostnú previerku: „Bol to podvod. Právoplatne odsúdený zločinec, ktorý robil podvodom množstvo vecí, nemá vo svojej funkcii čo robiť.“

Fico hovorí, že vyšetrovatelia NAKA dostali v apríli 2020 jasnú úlohu: „Urobiť zo Smeru zločineckú organizáciu. Gašpar sa stal toho obeťou. Mal smolu, že pracoval na najvyššej policajnej funkcii v čase, kedy bol vo vláde Smer. Žiadny iný trestný čin nespáchal. Všetko je proti nemu vymyslené. Gašpar strávil rok nezákonne vo väzbe.“

Gašpar prezradil, ako vo väzbe stratil rok života: „Bola to aj otázka pre moju rodinu. Vo väzbe boli aj ľudia, ktorí mali maloleté deti a boli od nich odtrhnutí.“ Exšéf polície tvrdí, že je nevinný. Voči nemu sa vraj koná zaujato a nezákonne. Procesy vraj boli dokonca manipulované: „Urobím krátku rekapituláciu z toho, čo som zažil. Do môjho domu pri mojom zadržaní vtrhla NAKA s Pavlom Ďurkom. Uznesenie o obvinení bolo podpísané Čurillom. Počas domovej prehliadky chodil za mnou stále kukláč. Kauzu dozorovali Repa a Šúrek. Ocitom som sa vo väzbe na druhej strane krajiny. Tam bol na mňa vyvíjaný psychický nátlak, aby som sa priznal aj k tomu, čo som neurobil. Bol mi zamietnutý kontakt s rodinou. Na to poukázal teraz nález Ústavného súdu.“

Exšéf polície tvrdí, že práve jeho vyšetruje organizovaná zločinecká skupina. Na záver svojho príhovoru Gašpar prehovoril o svojich ambíciách: „Vstúpim do verejného života.“ Gašpar ale tvrdí, že prioritou pre neho bude stále jeho obhajoba, až potom politika.

Ako posledný sa pri mikrofón dostal Kaliňák: „Slovensko žije mimo právneho poriadku.“ Podľa exministra vyšetrovatelia nedodržujú pravidlá. Podľa neho sa väčšina káuz ako Očistec, Víchrica a mnohé ďalšie musia vrátiť na úplný začiatok vyšetrovania. „Poznáte štát, v ktorom má generálna prokuratúra dôvodné pochybnosti o tom, že vyšetrovatelia postupujú nezákonne?,“ pýtal sa Kaliňák s tým, že koľko chce verejnosť ešte dôkazov, aby pochopila, že prípady sú vymyslené.

Bývalý minister vnútra sa vyjadril aj k rozpusteniu tímu Oblúk, ktorý obvinil vyšetrovateľov NAKA z ovplyvňovania vyšetrovaní. Tím Oblúk viedla vyšetrovateľka Santusová. „Viete čo napísali v uznesení o zrušení tímu? Zrušili sme tím Oblúk, lebo sme ho nevedeli kontrolovať. Chápete? Oni sú tak hlúpi, že sa priznali vo vlastnom uznesení,“ povedal Kaliňák s tým, že Oblúk bol zrušený preto, aby za zrušili dôkazy proti NAKA.

„Cítim každým dňom byť vo verejnom priestore. Zopakujem, že chcem prispieť do verejnej diskusie,“ povedal Gašpar s tým, že vstup do politiky nepodmieňuje žiadnym termínom. Fico ale pripomenul, že Gašpara vníma ako nevinného a že by ho rád privítal v politike čo najskôr: „Ústavný súd rozhodol, že mu bolo odopreté právo na rodinný a osobný život. Veď to je mučenie. Ak Gašpar povie, že chce ísť do politického života s nami. Je to už len otázka času. Teším sa na to.“

