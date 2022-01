Slovenskom dnes hýbe kampaň "We remember" (Pamätáme si), do ktorej sa už stihlo zapojiť množstvo politikov a známych osobností. Kampaň súvisí s Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu, ktorý pripadá na 27. januára. Zapojiť sa do nej môže každý tým, že na kúsok papiera napíše "We Remember", odfotí sa s ním a zverejní fotku na sociálnej sieti.

Do výzvy sa okrem známych politikov ako je ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) či ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) aj europoslankyňa Monika Beňová.

Tá sa na sociálnej sieti odfotila s nápisom podporujúcim Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. "Pekný deň z Bruselu, dnes si v pléne EP pripomenie výročie Dňa pamiatky obetí holokaustu... Aj mnoho našich slovenských žien, mužov a detí bolo zavraždených v tomto a iných koncentračných táboroch. Venujme im spomienku a pripomeňme si hrozy vojny," napísala pod fotografiu z Európskeho parlamentu.

To, čo však mnohých na fotografií šokovalo, boli práve šaty, ktoré má na fotografii Monika Beňová oblečené. Ide o dizajnérsky kúsok, ktorého cena sa ráta nie v desiatkach, ale v niekoľkých stovkách eur.

