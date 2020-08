Podpredseda Smeru Ladislav Kamenický to v sebe neudržal! Po piatkovom brífingu predsedu vlády Igora Matoviča s názvom "Prekvapenie" tvrdo oponoval jeho vyhláseniu.

Matovič v piatkovom vyhlásení hovoril o ekonomickej situácii Slovenska. Tvrdil, že súčasná situácia HDP tak, ako ju zverejnil Štatistický úrad SR, je vizitkou novej vlády. "Pellegrini nám odovzdával ekonomiku ako štvrtú najhoršiu v EÚ, teraz budeme niekde v strede," povedal na margo súčasnej situácie. Podľa premiéra súčasná vláda zvládla koronakrízu dobre aj po ekonomickej stránke. Odvolával sa pritom na prognózy odborníkov, podľa ktorých malo HDP klesnúť o 15-16%, v skutočnosti však kleslo o niečo vyše 12%.

Kamenický však s týmito výrokmi ostro nesúhlasí. Pri svojich tvrdeniach sa opieral o zistenie Inštitútu finančnej politiky. "Pri odhadoch dopadov nového typu krízy bolo obrovské množstvo neznámych a analytici nevedeli reálne a presne odhadnúť dopady krízy. Tešiť sa z toho, že máme pokles (podotýkam pokles a nie rast) ekonomiky len o - 12,1 % namiesto - 15-19% je detinské. Je to dané len vysoko nastavenou latkou a vysokou mierou nepresnosti," podotkol Kamenický.

Na snímke poslanec Ladislav Kamenický (SMER-SD) počas 6. rokovania NR SR o programovom vyhlásení vlády v Bratislave 22. apríla 2020. FOTO TASR - Jaroslav Novák Zdroj: Jaroslav Novák

Miernejší pokles HDP bol podľa Kamenického navyše spôsobený najmä príliš negatívnym predpokladom a tým, že Slováci míňajú približne rovnako ako pred krízou. "Automobilky a fabriky boli predzásobené materiálom počas krízy už v 1.kvartáli 2020 a z dôvodu koronakrízy sa export skoro zastavil, t.z. v 1 kvartáli 2020 bol import vysoký a export nízky," pokračoval Kamenický. V druhom kvartáli sa podľa neho stal presný opak - zásoby materiálu vo firmách boli vysoké ešte spred krízy a to malo za následok vysoký export. "To je aj vysvetlenie, prečo sme mali v 2.Q 2020 za posledných 10 rokov najvyšší prebytok zahraničnej obchodnej bilancie," dodal Kamenický.

Kamenickému z toho vychádza, že Matovičov úspech, ktorý prezentoval na piatkovom brífingu, mu v skutočnosti vôbec nepatrí. "Igor Matovič by sa mal najmä veľmi pekne poďakovať všetkým občanom Slovenska, za to, že napriek kríze míňali peniaze v rovnakej miere ako doteraz. Neviem však, či toho bude terajší premiér schopný, lebo pochváliť pred kamerami samého seba za historicky najväčší prepad ekonomiky v novodobej histórii Slovenska, to dokáže asi len Igor Matovič," zakončil.

Mohlo by vás zaujímať: