Imreczeho odsúdili za korupciu na FS ešte vo februári 2023. Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) mu naparila trojročnú podmienku so skúšobnou dobou na päť rokov a peňažný trest 202-tisíc eur. Ak by nebol zaplatil, putoval by na 3 roky do basy. „Splnil si svoju povinnosť úhrady peňažného trestu uloženú na základe rozhodnutia ŠTS v celom rozsahu, a to v zákonnej lehote,“ povedal pre startitup.sk Imreczeho právnik Miroslav Ivanovič. Peniaze vraj získal z predaja domu. Trestná minulosť exšéfa FS ho tak stála až strechu nad hlavou.

Podľa prokurátora Ondreja Repu ide vôbec o najvyšší finančný trest v histórii Slovenska. Krátko pred rozsudkom ale sudkyňa povedala, že dohoda o vine a treste medzi prokurátorom a Imreczem sa jej máli. Exšéfovi FS teda k trestu doplnila, že sa musí zúčastňovať aspoň na jednom pojednávaní na ŠTS týkajúcom sa korupcie. Imrecze tiež nemôže 6 rokov pracovať vo verejnej správe. „Súhlasím s tým,“ povedal vtedy dnes už odsúdený.

V tomto prípade išlo o to, že keď v roku 2018 odchádzal z FS, tak požiadal podnikateľa Michala Suchobu, aby ten dal odmenu vybraným zamestnancom, ktorí napomáhali jeho firme Allexis. 50-tisíc eur sa ušlo Lenke Wittenbergerovej, 30-tisíc eur sa malo ujsť Denise Židovej a 20-tisíc eur Kornélii Černej. Tieto dve ale vinu odmietajú a v ich prípade rozhodne až Najvyšší súd.

Imrecze spolupracuje s políciou aj v mnohých ďalších kauzách a usvedčuje oligarchu Noberta Bödöra (45), bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara (61), podnikateľa Jozefa Brhela (62) či exministra vnútra Roberta Kaliňáka (52). Ide o kauzy známe ako Očistec, Mýtnik a iné. V kauze Súmrak vypovedal dokonca proti šéfovi Smeru a trojnásobnému premiérovi Robertovi Ficovi (58). Generálna prokuratúra ale na základe známeho kontroverzného paragrafu 363 Trestného poriadku obvinenie Ficovi zrušila.

K čomu sa ešte Imrecze priznal a o čom sú kauzy Súmrak, Očistec a Mýtnik sa dozviete v galérii.