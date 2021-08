Smeráčka Monika Beňová si užíva rodinné chvíle vo svojom rodinnom dome v bratislavskej Vrakuni. Energickú političku totiž onedlho čakajú pracovné povinnosti v Európskom parlamente. Aj preto sa zrejme snaží tráviť čo najviac času so svojimi najbližšími. S partnerom Ľubomírom Klčom, dcérkou Leou a so synom Martinom sa nedávno vybrali na dovolenku. Kto by čakal exotickú destináciu, bol by na omyle. Politička sa s rodinou vybrala k moru do neďalekého Slovinska.

Političku o pár mesiacov čaká veselá udalosť. Bude totiž vydávať svojho syna Martina. Z nového prírastku, nevesty Grétky, sa politička teší a hovorí, že spolu majú dobrý vzťah. "Každej jednej svokre prajem takú nevestu, akú budem mať ja. A zároveň prajem všetkým nevestám, aby mali dobré svokry," prezradila denníku Plus JEDEN DEŇ len nedávno.

Beňová si užíva aj bežné dni, o čom svedčí milá fotografia, ktorú zverejnila na sociálnej sieti. Ako to však v živote býva, nikdy nie je všetko len ružové a to platí aj v živote političky. Prostredníctvom sociálnej siete sa priznala k nepríjemnej chorobe.