Už niekoľko týždňov je po Igorovi Matovičovi novým stredobodom pozornosti občanov, ale aj politického diania v krajine nový predseda vlády Eduard Heger. Ten prijal neľahkú úlohu a po svojom predchodcovi prebral krajinu v ťažkej vládnej kríze, ktorá bola navyše doplnená totálnou nespokojnosťou občanov s protipandemickými opatreniami. Zatiaľ to však vyzerá, že by sa so svojou novou rolou mohol popasovať a aj preto patrí, na rozdiel od Igora Matoviča, medzi stále obľúbených politikov. A v dnešný deň o to viac.

Práve dnes totiž Eduard Heger oslavuje svoje 45. narodeniny a podľa fotografií na sociálnej sieti naňho nezabudli ani jeho najbližší spolupracovníci. Ako prvý prišiel svojmu dlhoročnému kamarátovi zagratulovať Juraj Droba, ktorý so sebou priniesol aj množstvo farebných balónov. "Skorá ranná prepadová gratulácia premiérovi," uviedol župan pod fotkou na Facebooku. "Prajem zdravie rodine a rozumné rozhodnutia pre Slovensko," dodal Droba.

Droba ako správny liberál sa rád obklopuje peknými ženami. Jeho dobrému priateľovi Eduardovi Hegerovi to neprekáža. Zdroj: EMIL VAŠKO

Popoludní sa však krásnym darom pochválil aj samotný premiér. Ten si však najprv musel vyhrnúť rukávy a pre svoj darček pripraviť "vhodné miesto na život". Ak aj vás zaujíma, aký dar dostal od kolegov z Úradu vlády, pozrite si NAŠU GALÉRIU.

