FOTO Takto vyzerá život pri hraniciach Ruska a Ukrajiny: Z tých záberov ZAMRAZÍ!

Napätie na rusko-ukrajinských hraniciach znepokojuje tamojších obyvateľov, ale aj okolité krajiny. No to, aké je žiť v krajine s hroziacim vojnovým konfliktom, si vieme len ťažko predstaviť. Denník Plus JEDEN DEŇ sa preto išiel na vlastné oči pozrieť, ako vyzerá život pri hraniciach Ruska a Ukrajiny.