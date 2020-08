V stredu sa na väčšine územia našej republiky poriadne ochladilo a výrazný pokles teploty na svojej koži pocítil aj podľa vlastných slov "nespravodlivo plešatý" minister Richard Sulík. Na sociálnej sieti dokonca zverejnil fotografiu z kancelárie, do ktorej prišiel odetý v straníckom tričku SaS a so zimnou čiapkou na hlave.

Mimochodom, hoci Sulík, ani jeho strana nevyužívajú sociálne siete tak často, ako iní politici, ich popularita zdá sa neustále rastie. Kým vo februárových voľbách sa liberáli dostali do parlamentu s tak trochu odretými ušami (6,22%), dnes je všetko inak. Podľa júlového prieskumu agentúry Polis Slovakia, ktorý si nechala vypracovať televízia JOJ, by totiž - ak by sa voľby konali v júli – až 9,2% respondentov odovzdalo svoj hlas práve SaS-ke, čo by stranu katapultovalo na pozíciu tretieho najúspešnejšieho politického subjektu na Slovensku.

Na prvom mieste by so ziskom 21,9% hlasov voľby opäť vyhrala Matovičová OĽaNO a druhú priečku by obsadil Pellegriniho Hlas-SD so ziskom 15,5% hlasov. Celkom paradoxne by vo voľbách doteraz najmocnejšia opozičná strana Smer skončila až za liberálmi so ziskom 8,8% voličských preferencii. Telefonický prieskum Polisu bol vykonávaný v dňoch 22. až 27. júla na vzorke 1033 respondentov.