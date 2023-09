Na Slovensku sa dnes konajú predčasné parlamentné voľby. Volebné miestnosti sú otvorené od 7:00 hodiny a viacero politikov už v skorých ranných hodinách pristúpilo k urnám. Doobednajší čas využila aj extenistka a nezaradená poslankyňa Romana Tabák, ktorá odovzdala svoj hlas v jednej zo základných škôl v bratislavskom Starom meste.

"Ženy nemali vždy právo voliť, takže neberiem to so samozrejmosťou. Ženy v Československu až v roku 1920 mohli ísť voliť a vekový limit bol 21 rokov. Takže určite choďte dnes voliť, lebo ak nepôjdete tak tým pádom vyjadrujete podporu tým, ktorí išli voliť," povzbudzovala Tabák. Extenistka pri tejto príležitosti prekvapila nápadným pink outfitom so sexi výstrihom, v ktorom prišla odovzdať svoj hlas vo volebnej miestnosti. Prítomným pánom sa naskytol aj krátky, no nepochybne intenzívny pohľad na obnažené prednosti političky. FOTKY SEXI ROMANY TABÁK SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII!

Prečítajte si aj: