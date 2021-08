Stalo sa už akýmsi nepísaným pravidlom, že pôsobenie v politike sa pomerne výrazným spôsobom podpíše na vzhľade a často aj zdraví jednotlivých politických funkcionárov. Svoje by o tom vedel povedať napríklad Andrej Danko, ktorý za štyri roky v kresle predsedu parlamentu výrazne zošedivel a najmä pribral. Poriadne zostarol aj Igor Matovič, ten však naopak, zdá sa ešte viac schudol. Aj Peter Pellegrini je čoraz viac šedivý no a najlepšie to ostatné obdobie nevyzeralo už ani s lídrom SaS Richardom Sulíkom. Ten ostatné mesiace nabral pár kíl a začiatkom leta sa dokonca prestal holiť.

Richard Sulík - očkovacia kampaň Zdroj: facebook - Martin Klus

Liberál sa však celkom neopustil a začal na sebe poriadne makať. Po mesiaci a pol sa oholil a navyše, výrazne schudol. Ako nám v otvorenom rozhovore prezradil, nová zmena ho teší. Zase môže nosiť niektoré zo starších sák a tlak, ktorý podpredseda vlády niekedy máva zvýšený, sa vrátil na normálnu úroveň. Sulík nám nezabudol prezradiť, ako sa mu podarilo schudnúť. Vďačí za to dovolenke, ktorú strávil prevažne pobytom v slovenských horách. „Poctivo som prešiel 380 kilometrov a nejakých 18 výškových kilometrov bolo dokopy. No a niečo vyše pol milióna krokov, mi hodinky ukázali. Kilometrov bolo denne 25 až 30, dva dni sme mali až 35," spomína na túru Sulík.

Trasu v horách si vybral jednu z tých najkrajších. Išiel od Tatranskej Javoriny na hrebeňovku Nízkych Tatier a potom až po Donovaly, odtiaľ sa presunul na Kráľovu studňu, na Kremnické bane, Nitrianske Rudno a potom hore na Strážovské vrchy. „Príjemne som prekvapený, že som to fyzicky zvládol," smeje sa.

Každodenné prechádzky po horách však mali aj vedľajší efekt, vtipkuje predseda SaS. „Keď človek celý deň chodí, tak vlastne nepociťuje hlad, lebo telo potrebu tej energie dokáže kryť z prebytočných tukov. To je taká prijemná vlastnosť tela a s výsledkom, že som schudol osem kíl za tie dva týždne," odhalil tajomstvo svojej schudnutej postavy Sulík. V horách si užíval aj zdravé jedlo, hovorí o obrovskom množstve lesných plodov, ktoré rastú popri chodníkoch. Cestu začínal so 102 kilami a na konci vážil už iba 94. Na tomto sa zastaviť nechce a snaží sa zbaviť ďalších kíl - do konca augusta chce schudnúť ešte štyri kilá, a preto zo svojho životného štýlu vylúčil alkohol: „Keď menej pijete, menej jete, idete skôr spať, keď idete skôr spať, mate ráno čas ísť si zabehať. Také sú tie súvislosti, začína to všetko alkoholom".

Priznáva sa, že si túru vybavil tak, aby sa cítil pohodlne: „Zostavil som si itinerár. Lebo už mám vyše 50, tak sa mi nechce niekde spať pod kríkom, to prenechám mladým, tento typ rozkoše". Predtým ako vyrazil do hôr hlavne si kúpil vhodne pomôcky: „Do hôr je dôležite mať BBB – „boty”, batoh a bunda. Tieto tri veci treba mať riadne. A čo som zistil, čo je veľmi dobré, to sú paličky. Tam ide možno štvrtina sily, ja som mal z chodenia svalovicu na rukách", smeje sa predseda SaS.

Tohtoročná dovolenka však bola pre politika veľmi príjemnou. A to napriek tomu, že počas pandémie výrazne klesla aj úroveň v našom gastro priemysle. „Myslím si, že to súvisí s covidom, lebo ako sme reštaurácie zavreli, tak sa tí kuchári rozpŕchli do iných oblastí, teraz sa len pomaly vracajú a tie reštaurácie zúfalo hľadajú kuchárov a je to strašné. Prvýkrát som v mojom živote napísal na Tripadvisor hodnotenie, strašne negatívne. Objednal som si kuracie prsia a doniesli mi vysušenú podošvu," povedal. Podarilo sa mu však nájsť aj skvelú reštauráciu s výbornou kuchyňou. „S odstupom času najlepšia polievka, šošovicová, čo som jedol, bola v útulni Andrejcová. Veľmi milý chatár a fantastická šošovica. Kto ide do Nízkych Tatier, nech navštívi," odporúča Sulík.

Minister hospodárstva sa vraj po tomto oddychu zapojí do klubu milovníkov slovenských hôr, do ktorého už dlhší čas patria predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová (46) či prezidentka Zuzana Čaputová (48), ktoré tento rok tiež dovolenkovali v Tatrách. Pre Richarda Sulíka sa však krásy slovenskej prírody stali obrovským objavom: „Čo ma najviac doslova zaskočilo, príroda, aká je tam pekná. Keď sa ide po hrebeňovke, tam je to úplne ako z rozprávky, ako z katalógu. Skrátka to je niečo, čo nevidíte na fotkách bežne, no nádherné. To bolo výhľadov, že sa na to nedalo vynadívať."

Mohlo by vás zaujímať: