Dnes väčšina oteckov oslavuje svoj sviatok Mezdinárodný deň otcov. Ako spokojný "tato" sa dnes na sociálnej sieti predviedol aj predseda vlády Eduard Heger.

Ten si pridal na svoj facebookový profil rovno DVE fotky. Jednu, kde je on, ako maličký so svojim otcom a druhú foto, kde ho objímajú jeho krásne 4 deti. "Môj otec mi dal to najlepšie zo seba a rovnako aj ja sa snažím byť oporou v živote mojich detí. Na svoju rodinu som nesmierne hrdý a som vďačný za každú spoločnú chvíľu. Lebo byť otcom je tá najdôležitejšia a zároveň najkrajšia rola, akú v živote zastávam," napísal k príspevku Heger.

