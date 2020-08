Už niekoľko dní rezonuje na slovenskej politickej scéne meno Michala Miškoviča. Okrem toho, že ide o poradcu ministra financií Eduarda Hegera, zároveň je to právnik, ktorého advokátska kancelária podpísala viacero zmlúv so štátnymi inštitúciami. Na najkontroverznejšiu z nich upozornil pred dvomi týždňami poslanec Smeru-SD Ladislav Kamenický. Išlo o uzatvorenie zmluvy štátnej lotériovej spoločnosti Tipos s advokátskou kanceláriou Michala Miškoviča vo výške 307 000 eur. Kanceláriu vybral Tipos podľa Kamenického iba prieskumom trhu s oslovením troch firiem. Ponuku podľa neho poslali dve. Poslanci Smeru-SD vidia v zmluvách advokátskej kancelárie Michala Miškoviča konflikt záujmov, pretože je poradcom ministra financií a Tipos patrí priamo pod tento rezort. Kamenického kolega zo Smeru a bývalý predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár dodal, že Miškovič má podpísané zmluvy v hodnote 340 000 eur aj so Žilinským samosprávnym krajom. „Od júna 2019, to je rok a dva mesiace, bolo vyfakturovaných 140 000 eur,“ spresnil Blanár. Právne služby podobnej firmy za jeho pôsobenia v ŽSK podľa Blanára stáli 12 000 eur ročne.

V súvislosti s touto kauzou sa o slovo pochopiteľne prihlásil aj premiér Igor Matovič, avšak s trošku inou rétorikou, než sa možno čakalo. Podľa vlastných slov by chcel, aby bolo medializované, ak sa bude vopred vedieť, že do súťaže sa chce prihlásiť človek blízky napríklad ministrovi, ktorý zmluvu uzatvára. Čo sa týka samotného Miškoviča, Matovič povedal, že „ak bude minister vedieť, že má poradcu, ktorý sa chce zapojiť do súťaže, mal by byť povinný zvolať napríklad tlačovú konferenciu a informovať verejnosť,“povedal premiér, ktorý to považuje za vyšší stupeň verejnej kontroly. Vraj si však nemyslí, že je správne ostrakizovať kohokoľvek za to, že má známeho vo verejnej súťaži.

Na snímke zľava predseda vlády SR Igor Matovič a minister životného prostredia SR Ján Budaj prichádzajú na tlačovú konferenciu na tému Biznis s právnymi službami. Počas tejto konferencie Matovič predstavil svoj nápad, ktorý nápadne pripomína ten, o ktorom sa bavil Kočner s Jankovskou. Zdroj: Jaroslav Novák



Matovič však zároveň prišiel s ďalším nápadom, ako v budúcnosti predchádzať predraženým zmluvám medzi štátnymi inštitúciami a právnickými kanceláriami. Reagoval tak na prípad zmluvy, kde sa malo podľa jeho slov za jednu hodinu právnych služieb účtovať 582 eur, čo sa napokon nepotvrdilo. Matovič ju však označil za „zlodejskú zmluvu“, ktorú mal podpísať počas vlády Petra Pellegriniho Andrej Holák za firmu MH manažment. Premiér chcel, aby ho minister hospodárstva Richard Sulík, pod ktorého MH manažment spadá, odvolal, Sulík to však odmietol.

