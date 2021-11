S kým oslavoval? Juraj Rizman oslavuje dnes 45. narodeniny. Kým jeho partnerka Zuzana Čaputová (48) ešte včera odletela do Škótska, zdá sa, že si namiesto nej na oslavovanie našiel rýchlo náhradu.

Rizman sa po boku hlavy štátu Zuzany Čaputovej objavuje už viac než rok a pol. Ich cesty sa skrížili v prezidentskom paláci, kde pomáhal s agendou životného prostredia. Medzi dvojicou nakoniec preskočila iskra, a tak sa Rizman pobalil a z práce po boku prezidentky odišiel. „Áno, sme naozaj spolu. Sme šťastní a sme si navzájom oporou," potvrdil ich vzájomný vzťah minulý rok v máji. Odvtedy sa pravidelne ukazujú bok po boku na mnohých spoločenských akciách i v súkromnom živote.

Dnes Rizman oslávil 45. narodeniny. Kto by však očakával, že ich oslávi so svojou partnerkou, ostane sklamaný. Čaputová totiž v nedeľu odletela do Škótska, kde Slovensko prezentuje na klimatickej konferencii OSN. Práve Rizman sa v minulosti venoval ekologickým témam, istý čas zastával aj post šéfa organizácie Greenpeace.

Možné plány na spoločnú oslavu s hlavou štátu preto Rizman musel zrušiť. Zdá sa však, že si z toho nerobil ťažkú hlavu a narodeniny oslávil s inou ženou. Kto ňou je?

