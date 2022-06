Vraví sa, že atraktívni ľudia to majú v živote ľahšie, a zrejme nie sú výnimkou ani politici. Predovšetkým vizáž političiek je pod drobnohľadom verejnosti. Kým jedny si to uvedomujú, a preto sa rady zverujú do rúk profesionálov, iné si pred verejným vystúpením nad svojou vizážou hlavu vôbec nelámu.

Zovňajšok je dôležitý! Výskumy ukázali, že pre voliča pri rozhodovaní, komu dať svoj hlas, je stále mimoriadne dôležitá aj atraktivita daného politika. Dobre vyzerajúci ľudia vraj dokonca vedia k sebe prilákať viac peňazí a výhod. Vidieť to aj na mnohých slovenských političkách, ktoré si na dokonalú vizáž jednoducho potrpia.

Nájdu sa však aj výnimky. Dôkazom toho je aj nedeľná diskusná relácia TA3 V politike, ktorej hosťami boli tri známe poslankyne Národnej rady SR. Kým dve z nich ohúrili dokonalou vizážou, ich kolegyňa si najmä s úpravou účesu veľa starostí nerobila...

Poslankyňa za SaS Vladimíra Marcinková (30) stavila v nedeľu na klasickú eleganciu. Zvolila si nohavicový kostým krémovej farby, ktorý doplnila o biely top. Odídenkyňa zo strany Za ľudí si dala záležať aj na svojom účese. Marcinková sa minulý rok zbavila svojich dlhých blond vlasov, ale aj krátky strih jej svedčí. Outfitu zároveň dodáva šmrnc výrazný červený rúž.

Nášmu denníku sa politička priznala, že sa veľmi rada zveruje do rúk odborníkov, no teraz na to možnosť nemala. „Keďže som sa deň predtým dozvedela, že idem do relácie, spoliehala som sa sama na seba, a mejkap aj vlasy som si robila sama,“ prezradila Marcinková. Napriek tomu sa poslankyni podarilo vyčariť tip-top vzhľad a jej vizáž pozitívne hodnotila aj vizážistka.

„Pani Marcinková je najmladšia z dám. Vlasy má modernej dĺžky a strihu. Lichotivá béžová farba saka. Vizáž na jednotku, výraznejšie pery a červeň na lícach, zvýraznené pekné prirodzené obočie,“ hovorí vizážistka Lucia, ambasádorka wibo.sk. „Jediné, čo by som zmenila, je tvar okuliarov k jej typu tváre, ale to je zanedbateľné, inak palec hore,“ hovorí ďalej.

Marcinková nám prezradila, že pred nakrúcaním relácií majú političky k dispozícii maskérňu, kde im odborníčka pomáha doladiť vizáž. Napríklad im prepudruje tvár alebo upraví vlasy. Je na to však len krátky priestor, takže nejaká špeciálna úprava vizáže nie je možná. Poslankyňa SaS podotkla, že vlasy jej tesne pred reláciou pomohli upraviť v maskérni, takže výsledný efekt bol zásluha aj vizážistu.

Pri výbere šiat jej takisto nikto nepomáhal. „V minulosti, kým som ešte nemala dieťa, som si veľmi dala záležať na tom, čo mám na sebe. Plánovala som si, čo si kedy oblečiem. Teraz je to však skutočne o tom, čo stihnem vyzdvihnúť v čistiarni alebo vyprať, lebo pri maličkom dieťati už človek nemá toľko času,“ prezradila nám politička. „Manžel mi v nedeľu pomáhal s dcérkou, takže som mala čas sa vychystať,“ dodala na záver.

