Špekulácie o tom, že poslanci Šeliga a Žitňanská majú k sebe až podozrivo blízko, sa objavili už v máji 2020. Vtedy portál topky.sk nafotil, ako mladý politik nadránom vychádza z bytu svojej kolegyne. Rovnaký scenár sa opakoval o pár dní neskôr, kde ho opäť nafotili, ako nasadá do Žitňanskej auta a potom si to spoločne namierili do jeho bytu – tam pre zmenu strávila celú noc poslankyňa.

Odvtedy sa už však známych poslancov podarilo viackrát „prichytiť“, ako spolu trávia voľný čas či dovolenku. Romantický výlet absolvovali napríklad tento rok na Valentína, kedy ich prezradila snímka na sociálnej sieti. Žitňanská uverejnila fotografie z „púšte“ na Záhorí, na ktorých pobehuje jej domáci miláčik – fenka Daisy. Avšak, z rovnakého miesta zverejnil v ten istý čas fotky aj Šeliga. Náhoda?

V apríli, v čase Veľkej noci, zas navštívila delegácia predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára Izrael. Súčasťou pracovnej skupiny boli niektorí poslanci parlamentu. Medzi nimi aj bývalý podpredseda zákonodarného zboru Šeliga. Ako to už býva zvykom, z takýchto prestížnych akcií politici radi uverejňujú fotografie, nuž neodolal ani spomínaný poslanec.

Poslanci Za ľudí Juraj Šeliga (31) a Jana Žitňanská (47) dlhodobo akýkoľvek viac než kamarátsky vzťah medzi sebou popierajú. Zdroj: facebook - Juraj Šeliga

Šeliga uverejnil fotografiu z otvorenia kultúrneho inštitútu v Jeruzaleme, a to v spoločnosti ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka a poslaneckého kolegu z klubu OĽaNO Gábora Grendela. V ten istý čas publikovala fotografiu z Izraela aj jeho stranícka kolegyňa Jana Žitňanská. VIAC V ČLÁNKU:

Aj keď dvojica akýkoľvek vzťah razantne popiera, opäť ich prezradili príspevky zo sociálnej siete. „Pozdravujem z francúzskeho mesta Grasse. Tu za mnou je budova súdu a prokuratúry. Prišiel som tu preto, lebo pred nejakým časom som podal trestné oznámenie v súvislosti s podozrením na pranie špinavých peňazí s nákupom domu slávnej Počiatkovej vily," informuje Šeliga vo svojom najnovšom videu.

„Spravodlivosť musí zvíťaziť. Aj keď to bude beh na dlhé trate. Ak som sa niečo v politike za tých pár rokov naučil, tak je to práve nevzdávať sa a doťahovať veci do konca. Pri slávnej Počiatkovej vile to platí dvojnásobne,“ odkázal ďalej politik. V rovnaký čas zverejnila jeho stranícka kolegyňa Žitňanská idylické fotografie z Francúzska. Do svojho príbehu pridala snímky z francúzskeho prístavu naplneného plachetnicami, z levanduľových polí, či zábery z chutných jedál, ktoré naznačujú, že sa poslankyňa Za ľudí nachádza tiež vo Francúzsku. SNÍMKY ŽITŇANSKEJ, KTORÉ ICH SO ŠELIGOM ODHALILI, NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

