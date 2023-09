Na Slovensku sa dnes konajú predčasné parlamentné voľby. Volebné miestnosti sú otvorené od 7:00 hodiny. Medzi prvými šiel odvoliť aj šéf Smeru-SD Robert Fico, ktorý odovzdal svoj hlas v obci Veľké Dvorany (okres Topoľčany). Všetkých prekvapilo, že do volebnej miestnosti vstúpil so svojou mamou.

"Prišiel som voliť k mame domov. Vždy keď navštívim mamu, tak tu nájdem pokoj a pohodu. Nikto tu nerieši nezmysly. V rozhovoroch s mamou nachádzam obrovské množstvo skúseností, zdravého rozumu a samozrejme aj ten rezeň je tu najlepší," hovorí Fico vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. "Takéto Slovensko by som si želal, aby nás neriadili amatéri a babráci bez akýchkoľvek skúseností, aby nás nezaťahovali do dobrodružstiev či už migračných alebo vojenských. No a tiež by som chcel, aby ten rezeň na Slovensku bol väčší a väčší a nie menší. Pekný deň Slovensko," pozdravil šéf Smeru. AKO PRIŠIEL DO VOLEBNEJ MIESTNOSTI FICO S MAMOU SI POZRITE VO VIDEU: