Čo sa týka farieb, predsedníčka strany Za ľudí sa experimentovania skutočne nebojí a pomerne rada nosí živé a žiarivé odtiene. Potvrdila to aj pred dvomi dňami, keď sa objavila vo výrazných oranžových šatách. Na názor k najnovšiemu outfitu ministerky sme sa spýtali aj odborníčky, ktorá však model neprechválila.

Veronika Remišová vo výrazných oranžových šatách. Detail gombíkov vpredu pôsobí vyslovene vintage štýlom. Zdroj: reprofoto facebook/Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

„Pani ministerka zvolila pre ňu typické šaty s opaskom v páse, tiež nechýba ani golier, ktorý sme u nej videli už v rôznych vyhotoveniach,“ hovorí stylistka Lucia, ambasádorka wibo.sk. „Šaty nepôsobia zle, majú peknú farbu, ale ministerku robia staršou,“ zdôraznila a prezradila, čo jej na šatách prekáža. „Šaty by som skrátila o pár centimetrov, čo by jej opticky predĺžilo nohy. Aj keď jej táto dĺžka zrejme vyhovuje, lebo všetky šaty má v rovnakej dĺžke,“ hovorí Lucia.

„Mám pocit, že viacero modelov z jej šatníka pochádza z dielne rovnakej návrhárky, keďže strih, štýl šiat a trojštvrťové rukávy bývajú zachované. Rovnako vyššie spomenutý golierik,“ konštatovala stylistka. „Nevravím, že je to zlé, no odporučila by som osviežiť šatník niečím novým. Sama by bola prekvapená, ako ju to môže omladiť,“ poradila Lucia. „Nikoho nechcem uraziť, no pri dnešnom výbere moderných strihov, látok a farieb viacero jej modelov pôsobí ako z iných čias, aj keď určite neboli najlacnejšie,“ vysvetľuje stylistka.



V prípade Veroniky Remišovej skutočne platí, že ministerka je dlhodobo verná rovnakému strihu a forme šiat. Len nedávno pritom poskytla rozhovor pre týždenník Šarm, kde tiež absolvovala fotenie s profesionálnym fotografom. Pri tejto príležitosti sa zverila do rúk odborníkom, ktorí ju zmenili na nepoznanie! Ministerka sa objavila v moderných farbách a trendy kúskoch. Vyzdvihnúť treba najmä luxusné zlatohnedé saténové šaty s objemnými rukávmi, ktoré na Remišovej sedeli ako uliate a výrazne ju omladili.

Luxusné zlatohnedé saténové šaty s objemnými rukávmi na fotení pre týždenník Šarm sedeli na Remišovej ako uliate a výrazne ju omladili. Zdroj: LÝDIA CZAKÓ

Remišová sa v spomínaných oranžových šatách objavila aj pred rokom. Vtedy ešte zapózovala s čiernymi natočenými vlasmi upravenými do bujného účesu. Už dlhšie ju však vídavať so svetlohnedým odtieňom vlasov a presvetleným blond melírom. Na najnovší účes sme sa spýtali aj odborníčky. NÁZOR STYLISTKY NA ZMENU ÚČESU REMIŠOVEJ SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

