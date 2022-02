Známy zástanca Ruska a podpredseda Smeru Ľuboš Blaha rozhodne nebude nadšený. Poslanec za SaS Miroslav Žiak sa pristavil pri jeho skrinke v parlamente, a čo uvidel ho dostalo do kolien!

Vojnu na Ukrajine neriešia len krajiny, ktoré sú v konflikte, ale celý svet. Výnimkou nie je ani Slovensko, ktoré sa snaží napadnutej krajine pomôcť, ako sa len dá. Naopak, Blaha sa v jednom svojom statuse na sociálnej sieti agresorov z Ruska dokonca aj zastával. „Pri Ukrajincoch sa donekonečna prižmurovali očká. Až Rusom došla trpezlivosť. A teraz sa ideme tváriť, že Ukrajinci sú len láskyplné slniečka,“ napísal v utorok 22. februára, teda v čase, keď ruská armáda tvrdila, že prišla do Donbasu na "mierovú misiu".

Smerák bol dokonca v ten deň nadšený z prejavu ruského prezidenta Vladimira Putina: „Nič iné ma v tejto chvíli nezaujíma, iba mier. A po dnešnom prejave Putina som presvedčený, že aj on chce to isté - mier.“ Štvrtok ráno sa však Ukrajina zobudila do strašidelného rána a mier si tamojší obyvatelia iba predstavujú. Rusko ich bombardovalo na viacerých miestach a začali zomierať aj civilisti.

Po napadnutí však Blaha neprestával podporovať Rusov: „Prepáčte, ale nie - ja nebudem kopať do Rusov. Z ruského pohľadu je perspektíva Ukrajiny v NATO neprijateľná.“ Na to sa už pravdepodobne nemohol pozerať jeden z poslancov, ktorý dal Blahovi jasne najavo, ako sa veci majú. Na situáciu upozornil Žiak, ktorý na sociálnej sieti zavesil odkaz Putinovi nalepený na Blahovej skrinke v parlamente.

Pozrite sa v galérii, čo odkázal cez Blahu jeden z poslancov Putinovi.