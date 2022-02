S kostymérkou Katerínou Vytvytskou, ktorá žije v Kyjeve a spolupracovala aj na natáčaní seriálu Slovania, sme sa rozprávali pred mesiacom. Už vtedy uviedla, že ľudia na Ukrajine sa pripravujú na najhoršie scenáre. Dnes Katerína popisuje atmosféru v Kyjeve stručne: „Je to peklo. Neverím, že sa niečo podobné vôbec deje.“

Hovorí, že cez deň bol v ukrajinskom hlavnom meste relatívny pokoj, nebolo počuť výbuchy, ktoré zobudili obyvateľov metropoly skoro ráno. Mnohí ľudia podľahli panike a najprv smerovali do obchodov a bankomatov, viacerí riešili bezpečnosť svojich blízkych. S Katerínou sa nášmu denníku podarilo spojiť deň pred začiatkom invázií. Popísala, ako vyzerá jej život v období, keď sa vojna môže začať zo dňa na deň.

Po tom, ako ruský prezident uznal separatistické republiky, ako sa zmenila situácia pre ľudí? Všetci to pochopili ako vyhlásenie vojny?

- Ja som ten prejav nepozerala, bolo to nechutné. Toľko nenávisti voči Ukrajincom, to proste nechápem. Ale celý svet aspoň pochopil, aká zlá je naozaj situácia. Je to šok, tá agresia, ale dalo sa to predpovedať. Je to ako absces, ktorý neliečime, podceňujeme. A potom to zrazu vybuchne. Rusko v skutočnosti konečne oficiálne priznalo, že vedie vojnu proti Ukrajine. Povedali to nahlas.

Ako sa dá zvládať takéto pocity, očakávanie najhoršieho?

