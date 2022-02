Slovenská sloboda a zvrchovanosť sú v napätej situácii v súvislosti s Ukrajinou chránené spojencami NATO a Európskej únie. Je v záujme Slovenska byť pevnou súčasťou zväzku, v ktorom si členovia bezpečnosť navzájom garantujú. Po mimoriadnom rokovaní Bezpečnostnej rady SR to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.

Ukrajina má podľa prezidentky Zuzany Čaputovej právo brániť sa, my sami by sme v takejto situácii nekonali inak. Slovensko je podľa prezidentky pripravené poskytnúť Ukrajine pomoc. Bezpečnostná situácia sa v Európe po dnešnej noci výrazne zmenila, no naša územná celistvosť nie je v priamom ohrození. Čaputová Slovákov ubezpečila, že naša sloboda a zvrchovanosť sú chránené našimi spojencami.

Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) vyzval ľudí, aby nepodliehali dezinformáciám a zachovali pokoj a chladnú hlavu. Povedal, že naše ozbrojené sily a polícia aj v tejto výnimočnej situácii budú zabezpečovať kontrolovaný prechod hraníc a ľudia utekajúci pred vojnou u nás dostanú potrebné zázemie.

"Dá sa takmer s isototu predpovedať, že ruská agresia vyženie z krajiny mnohé Ukrajinky a Ukrajincov,“ povedal Heger. Slovákov poprosil, aby sme s nimi mali súcit, tvrdí, že si zaslúžia našu pomoc. Zároveň premiér uistil, že ozbrojené sily a polícia budú zaručovať kontroovaný prechod hraníc.

Východná hranica s Ukrajinou by sa mala vojensky posilniť. Avizuje to minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) s tým, že zvýšený počet vojakov bude nateraz súvisieť s asistenciou polícii. Naď spoločne s ministrom zahraničných vecí SR Ivanom Korčokom (nominant SaS) zároveň informoval, že zasadala Rada NATO a viacerí spojenci požiadali o aktiváciu článku 4. NATO považuje za nevyhnutné vojensky posilniť východné hranice vrátane Slovenska.

Vláda považuje za veľmi nepravdepodobné, že by Rusko vojensky napadlo Slovensko. Podľa Naďa by si Rusko nedovolilo narušiť žiadne územie patriace pod NATO. Na Slovensko majú prísť stovky vojakov z georgaficky nám blízkych krajín, v takzvanej predsunutej obrane, aby sa zvýšila spôsobilosť obrániť naše územie. Zároveň informoval o tom, že na hranicu s Ukrajinou bude nasadených 1500 príslušníkov ozbrojených síl s úlohou kontroly prípadnej migračnej vlny.

Zároveň minister obrany ubezpečil, že v tomto momente nepredpokladáme povolávanie vojenských jednotiek zo záloh a už vôbec nie mobilizáciu. "Máme to v rukách a budeme robiť tie kroky, ktoré sme si veľmi poctivo naplánovali," uviedol Naď.

Heger vyzval slovenských politikov, aby túto situáciu nevyužívali na politikárčenie. Novodobé Slovensko podľa jeho slov takúto situácie ešte nezažilo, vyzýva, aby sme mali na mysli jedinú prioritu, a to bezpečnosť a ochranu ľudského života. "Teraz sa musíme zomknúť, byť ochotný a pomôcť si navzájom.“

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok v skorých ranných hodinách oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny. Ruské jednotky zaútočili na viacerých miestach na ukrajinskom území.