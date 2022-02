Vojnu na Ukrajine označila expremiérka za bezprecedentný, agresívny zásah do jej suverenity, ktorému predchádzalo spochybňovanie samotnej štátnosti tejto krajiny. "Situácia je pre nás, ako ukrajinských susedov o to hrozivejšia, že najbližší útok sa odohral približne 150 kilometrov od našej hranice," upozornila. Radičová tiež uviedla, že pre medzinárodné spoločenstvo pri riešení konfliktov platia zákony o nepoužívaní hrubej sily a jej použitie je zároveň porušením všetkých medzinárodných dohovorov. "Okrem iného aj toho budapeštianskeho, ktorý bol podpísaný aj Ruskou federáciou a v ktorom Rusko uznalo suverenitu Ukrajiny. Chcem dodať, že Paneurópska vysoká škola a jej fakulty dnes prerušujú výučbu a ako znak solidarity s Ukrajinou organizujeme zhromaždenie a diskusie s akademikmi a študentami na pôde univerzity," odkázala.

Vdeo: Situáciu komentuje politológ Grigorij Mesežnikov

Pri otázke čo bude vojna na Ukrajine znamenať pre spolužitie v Európe Radičová spozornela. "Bývalé členské štáty Sovietskeho zväzu, súčasných 15 samostatných republík s výnimkou troch pobaltských, ktoré sú súčasťou EÚ a NATO zažívajú prakticky permanentné vojnové konflikty, nestabilitu či občianske vojny. Nie sú to územia mieru a dnes je zrejmé, že Kremeľ vníma aj Ukrajinu ako súčasť vlastnej sféry vplyvu," povedala. Podľa Radičovej vzniknutý konflikt nie je "hrou" o ukrajinské členstvo v NATO, ale skôr o jej začlenenie do prostredia EÚ. "Udalosti z dnešného rána budú mať vážny okamžitý, ale aj dlhodobý dopad na situáciu v celej Európe, pričom výsledkom vojny bude okrem iného stúpajúca inflácia a rast cien," zhodnotila so slovami, že Európa už nebude rovnaká, akou bola včera. "Ukrajina nie je členskou krajinou NATO, Slovensko však áno. A práve naša účasť v aliancii je najsilnejšou garanciou, že nám nehrozí bezprostredný vojenský útok. NATO sa už jednoznačne vyjadrilo, že členské štáty sú pod jeho ochranným štítom," dodala.

Zapojte sa do ankety denníka Plus JEDEN DEŇ. Zdroj: Plus JEDEN DEŇ

V závere niekdajšia premiérke zhodnotila aj to, na čo by sa malo Slovensko pripraviť. "Vojna má priame aj nepriame dôsledky. Tým, že sa jedná o nášho suseda bude to samozrejme znamenať bojovú pohotovosť našej armády v blízkosti Ukrajinskej hranice. Druhou stranou sú nepriame dôsledky a vojna v Európe sa prirodzene prejaví aj v našom každodennom živote. Ohrozené sú dodávky surovín do našich strategických podnikov, zvyšovanie ceny ropy atd... Reakcia na svetových trhoch bude rýchla a určite ju pocítime," konštatuje.

Odkaz poslala aj samotným Slovákom. "V závere považujem za dôležité uviesť, že teraz je kľúčové aby sme sa aj my doma na Slovensku navzájom podporili a prejavili solidaritu. Prestali so štvavou politikou vo vnútri krajiny a uvedomili si, že sú veci, ktoré sú naozaj nepodstatné a malicherné."

Mohlo by vás zaujímať: