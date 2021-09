Minister si svoje súkromie skutočne chráni. Je o ňom známe, že má dvoch dospelých synov, no verejnosť stále netuší, či je alebo nie je zadaný. Keď začiatkom augusta týždenník Plus 7 DNÍ prichytil Mikulca ako vysedáva na balkóne u umelkyne Michaely Galovej, mnoho ľudí ostalo prekvapených. Slováci totiž sympatickú brunetku môžu poznať aj z minulosti napríklad z virálneho videoklipu k pesničke Happy. „S Michaelou sa poznáme dlhší čas a máme kamarátsky vzťah,” reagoval vtedy minister pre spomínaný týždenník.

Mikulec sa v jej blízkosti objavil opäť, tentoraz dokonca na verejnosti! Stalo sa tak počas Medzinárodných leteckých dní SIAF. Práve na lietadlá ako z akčných filmov sa okrem iných prítomných politikov prišiel pozrieť aj šéf rezortu vnútra. Počas návštevy podujatia sa pohyboval v priestoroch rezervovaných pre politikov a ich hostí. A práve jednou z nich bola zrejme aj sympatická brunetka.

Napriek tomu, že obaja boli v malom priestore, nevyzeralo to, že k sebe mali blízko. Mikulec trávil čas v spoločnosti politikov, Galová zas vytvárala dojem, ako keby na udalosť prišla osamote. Je však otázne, ako sa na podujatie dostala, keďže bez pozvánky by mala mať dvere do VIP zóny zatvorené. „Nebola tam na pozvanie ministra a ani sa tam osobne nestretli, teda sa ani nerozprávali,” potvrdila nám aj hovorkyňa ministerstva Barbara Túrosová.

