Matovičovci si koniec letných prázdnin vychutnávali v španielskej Malage. Minister si ťažkú hlavu z vládnej krízy zjavne nerobil a na sociálne siete si vešal nezmyselné statusy.

Ani po prílete domov mu však zjavne nebolo do reči a na novinárov nemal chuť. Podľa informácií týždenníka PLUS 7 DNÍ rodinka priletela na viedenské letisko po druhej v noci, no oficiálnymi dverami príletovej zóny vyšla iba jeho žena Pavlínka a dve dcéry.

Matovičová s klobúkom na hlave vyzerala dosť unavene a kráčala sama, jej dcéry Rebeka a Klára boli niekoľko krokov pred ňou.

Manželka ministra financií sa na fotografov ani raz nepozrela a hlavu mala celý čas sklonenú. Sám minister zjavne vyšiel z letiska iným východom, pravdepodobne pre ľudí s diplomatickými pasmi, a domov do Trnavy ho viezlo iné auto než jeho ženu a dcéry.

Viac o aktuálnej vládnej kríze:

Prečítajte si tiež: