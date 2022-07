Situáciu na štadióne prišiel tesne pred duelom skontrolovať Štefan Hamran spolu s ministrom vnútra Romanom Mikulcom. Šéf polície však pútal pozornosť najmä tým, že ho sprevádzala krásna blondína, ktorú sa podarilo zachytiť aj fotografovi Plus JEDEN DEŇ. Ide o Evelyn Hégelyovú, ktorá bola hlavnou štátnou radkyňou so zaradením v policajnom Lynx Commande a neskôr tajomníčkou združenia protiteroristických zásahových jednotiek ATLAS.

U prezidenta Policajného zboru sme sa informovali, či je Hégelyová stále zamestnankyňou Policajného zboru a zároveň pri akej príležitosti bola s ním na futbale. „Žiaľ pre pracovnú zaneprázdnenosť pána prezidenta nie je možné vo vami požadovanej lehote zabezpečiť odpovede z dôvodu plnenia jeho vopred naplánovaných úloh v danom čase,“ reagoval na naše otázky vedúci oddelenia komunikácie Michal Slivka. EXKLUZÍVNE FOTKY HAMRANA S HÉGELYOVOU SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII!

Krásna podriadená robila Hamranovi spoločnosť aj v januári tohto roka, keď ešte ako dočasný prezident Policajného zboru vycestoval na dovolenku do rakúskeho Innsbrucku. Pozornosť médií vzbudilo, že Hamran na to využil štátnu luxusnú limuzínu, ktorej používanie mu schválil práve minister vnútra.

Šéf polície svoju dovolenku vtedy okomentoval pre týždenník PLUS 7 DNÍ nasledovne: „Považujem za správne, že som spojil dovolenku s pracovnou cestou. Vzhľadom na moju pracovnú vyťaženosť je čas pre mňa mimoriadne cenná komodita. Vzhľadom na to, že vozidlo je zapožičané ministerstvu vnútra bezodplatne, ministerstvu nevznikajú z prevádzky tohto vozidla okrem úhrady pohonných látok žiadne ďalšie náklady na prevádzku,“ vyhlásil Štefan Hamran. Pre šetrenie vraj počas dovolenky nevyužil služby vodiča, aby nevznikali „ďalšie náklady“.

Hamran vtedy nijako nepopieral, že so sexi kráskou strávil dovolenku v Rakúsku. Podľa neho tam však bola v pozícii tajomníčky výkonného výboru organizácie ATLAS. Šéf polície popieral, že by išlo o jeho partnerku. „Moja priateľka sa volá ináč,“ povedal. „Bola so mnou, pretože som skĺbil dovolenku s pracovnou cestou, tak som ju zobral so sebou. Okrem toho, a to možno neviete, s pani Hégelyovou som bol na dovolenke už aj v minulosti. Je to moja osobná priateľka a kamarátka, ktorú poznám už roky,“ priznal Štefan Hamran pre HNonline.

Podľa našich zistení žije Hégelyová v Komárne, odkiaľ pochádza aj Hamran. Sympatická blondínka zažíva doslova raketový kariérny postup. Na polícii, konkrétne v Lynx Commande, ktorému Hamran desať rokov šéfoval, pracuje len od júla 2021 ako hlavná štátna radkyňa.