97. ročník Medzinárodného maratónu mieru so sebou priniesol niekoľko paradoxov. Predovšetkým to boli prísne hygienické a organizačné opatrenia, ktoré museli organizátori splniť a pre ktoré mali preteky po 21 rokoch konečne slovenského víťaza. Tým sa stal Marek Hladík z BMSC Bratislava v osobnom rekorde a slovenskom výkone roka 2:26:08 h. Mimochodom, z vybraných maratóncov neprešli predštartovým testovaním na koronavírus dvaja bežci, ako uviedol portál atletika.sk.

Jedným z tých, ktorí úspešne dobehli do cieľa, bol aj známy milovník športu z našich politických kruhov, expremiér Mikuláš Dzurinda. Ten priznal, že tento ročník MMM bol výrazne iný. „Áno, pandémia ovplyvnila aj tohtoročný MMM. Ale nezlomila ho. Organizátori odviedli heroický výkon, aby sa šnúra najstaršieho maratónu v Európe neprerušila. Zmeny boli dve. Limitovaný počet účastníkov (200) a iná trať. Namiesto dvoch okruhov (po 21,1 km) sa bežalo 10 okruhov v Starom meste. No atmosféra na trati bola úžasná. MMM je pre Košičanov, ale aj pre mňa veľký sviatok. Už som tam bežal 28-krát,” prezradil s nadšením bývalý predseda vlády.

Ten ohúril skvelou kondičkou napriek tomu, že maratón bežal v úctyhodných 65. rokoch. Čo by odporučil svojím rovesníkom, aby to zvládli tiež? „No, robiť to, čo ja - hýbať sa. Nemusí každý behať maratón. Aj prechádzka v lete je fajn. Príjemná aj užitočná. Veľmi dôležitá je však pravidelnosť. Je veľké šťastie, ak človek objaví takú pohybovú aktivitu, ktorá ho baví, do ktorej sa nemusí nútiť. Nuž, treba hľadať,“dodal na záver.