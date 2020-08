Jana Cigániková z koaličnej strany SaS patrí v rámci našej politickej scény jednoznačne k tým kontroverznejším poslankyniam. Pravidelne to dokazuje svojimi verejnými vystúpeniami, otvorenou kritikou aj do radov koalície, ale aj zopár sexi fotkami, ktoré ktokoľvek nájde na internete či jej profile na sociálnej sieti. Jej predvolebný plagát so stiahnutými nohavičkami je už priam legendárny. V rámci politického marketingu ho všetci kritizovali. Ona sama viackrát povedala, že to, aby išlo o kontroverziu, bol zámer a plánovaný „útok na prvú signálnu“.

Do práce chodí Cigániková decentne oblečená, napriek tomu nemá problém zverejniť aj sexi fotku v plavkách či s výstrihom. Všetko ale s mierou. Zdroj: Úrad vlády

Jemné provokovanie je Cigánikovej, zdá sa, blízke, o čom svedčia aj jej odvážne fotky v plavkách, v ktorých ukázala potetované a aj vylepšené telo. Okrem dávnejšie napichaných pier nám nedávno priznala, že na boj proti vráskam využíva aj ich vyplnenie kyselinou hyalurónovou.