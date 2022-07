Známa tvár strany SaS Jana Bittó Cigániková má postavu, ktorú jej môže závidieť nejedna žena! O svoju figúru sa politička aj náležite stará a štíhlu líniu si udržiava pravidelným cvičením a športovaním.

Dvojnásobná mamina často zverejňuje snímky z posilňovne, kde trávi aj viac hodín. „Vy už máte dnes odcvičené?“ pýtala sa Bittó Cigániková prednedávnom, keď uverejnila záber z posilky. „Ten pocit, keď vieš, že tento deň stál za to,“ pripísala k ďalšiemu videu, kde cvičí squat.

Bittó Cigániková prekvapila aj vtedy, keď uverejnila video, na ktorom predviedla ukážkový výkon z prekážkových pretekov. V náročnom teréne sme ju mohli vidieť plaziť sa v bahne, prevracať obrovské pneumatiky či preliezať vysoké steny.

Keďže politička má vďaka pravidelnému športu skutočne ukážkovú postavu, nikdy nemala problém ukázať svoje sexi krivky. Nie raz sa už predviedla v odvážnych plavkách pri bazéne, v sexi minišatách, či ako maká v posilňovni v úzkom tričku a v krátkych šortkách.

Aktuálne opäť zverejnila poriadne šteklivú fotografiu na sociálnej sieti! Saskárke sa evidentne podarilo vycestovať za vytúženým oddychom do príjemnej destinácie v Španielsku, kde zapózovala na slnečnom kúpalisku v odvážnych oranžových bikinách v spoločnosti svojho manžela Daniela Bittóa a neznámej kamarátky. „Myslíte, že sme vhodne oblečené k vode aj podľa noriem pána poslanca Kuriaka? Nerada by som sa dopúšťala pohoršenia,“ pripísala Bittó Cigániková k snímke. Narážala tak na príspevok poslanca OĽANO Milana Kuriaka, ktorý zdieľal návod pre ženy na to, ako sa majú v lete obliekať, aby si zachovali cudnosť.

Sledovateľov Bittó Cigánikovej však zaujala predovšetkým totožnosť neznámej prsnatej blondíny v spoločnosti manželov Bittóovcov. „Dáma naľavo je nová poslankyňa?“ spýtal sa Bittó Cigánikovej jeden zo zvedavých pánov. „Ešte nie, ale okrem toho ako vyzerá, je to chytrá baba. Bude preto dúfam za nás kandidovať v Rusovciach,“ reagovala šéfka zdravotníckeho výboru. FOTKU NÁDEJNEJ SASKÁRKY S MEGA PRSIAMI NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!