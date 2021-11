FOTO Beňová po prekonaní covidu: NEČAKANÉ SLOVÁ političky a aké má PLÁNY!

Covid si nevyberá. Smrteľná choroba zasiahla aj do rodiny europoslankyne Moniky Beňovej. Ako politička informovala, koronavírusu sa zbavili a šťastná mamička má veľké plány. Jej dcérka Lea sa okrem covidu musela vysporiadať aj s ďalšou nečakanou, no pozitívnou novinkou. A zvládla to bravúrne!