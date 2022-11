V závere októbra ochromil slovenský parlament nečakaný výpadok. Podľa prvotných správ malo ísť o hekerský útok, avšak, ako sa neskôr ukázalo, príčina problémov bola úplne iná. O ohrozenie chodu inštitúcie nemali záujem žiadni kybernetickí útočníci, problém spôsobil jeden z poslancov OĽaNO – Róbert Halák.

Ten svojvoľne zapojil dva káble, čo spôsobilo napríklad nefunkčnosť hlasovacích zariadení v sále či pokladníc v parlamentnej jedálni. Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) krátko po výpadku oznámil, že schôdza bude pokračovať až 8. novembra, čím sa otvoril priestor na „voľný program“.

Ako sa ukázalo, šéf parlamentu šiel svojim kolegom príkladom a namieril si to na luxusnú dovolenku do Dubaja. Svedčia o tom fotografie týždenníka PLUS 7 DNÍ, ktorý ho zachytil, ako sa vrátil späť do Európy a pristál na letisku Schwechat. Okrem ochrankára mu robila spoločnosť aj neznáma blondína. Naložili kufre do limuzíny a odišli smerom na Bratislavu. Podľa informácií jednej zo Sloveniek sa na palube lietadla, ktoré letelo do Dubaja, ocitol nielen Boris Kollár, ale aj Zuzana Strausz Plačková s manželom a ich dieťaťom.

Predsedu parlamentu sme sa na jeho nový objav opýtali, on však odmietol čokoľvek povedať. „K súkromiu sa vám nebudem vyjadrovať,“ odpovedal stroho.

S istotou však vieme povedať, že ide o tú istú sexicu, s ktorou sa zo zahraničia vrátil aj 3. októbra, kde ho pre zmenu prichytil náš fotograf. Pred mesiacom sa blondínka neskrývala za slnečné okuliare, a tak jej bolo možné vidieť do tváre. Pri pohľade na ňu je možné domnievať sa, že mladá slečna holduje estetickým zákrokom a zdôveruje sa do rúk šikovných plastických chirurgov.

