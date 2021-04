ELEKTRONIKU vlastní okrem Kolíka aj Lukáš Opett, ktorý je pre zmenu Kolíkovej spoločník vo firme „Kolíková & Partners". Na tom by nebolo nič zvláštne, keby ELEKTRONIKA nezískala od vzniku Matovičovej vlády do konca roku 2020 zákazky približne za 1,490 milióna eur. Zaujímavé je to o to viac, že spoločnosť mala podľa finstat.sk za rok 2018 tržby v hodnote 898-tisíc eur a za rok 2019 1,062 milióna eur. Finstat.sk ešte nemá za spoločnosť údaje za rok 2020, no je zrejmé, že tržby má oproti predchádzajúcim rokom výrazne vyššie.

Všetky štátne zákazky okrem jednej výnimky získala ELEKTRONIKA od RTVS. „Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejnej súťaže,“ píše sa v najväčšej zmluve medzi spoločnosťou Kolíkovej brata a RTVS. Vďaka tomuto kontraktu zo 16. septembra 2020 si ELEKTRONIKA prišla až na 729-tisíc eur.

„Na moju osobu nie je napojená žiadna firma, ktorá čerpá štátne zákazky a ani zo žiadnych štátnych zákaziek nemám žiaden profit,“ povedala ministerka prostredníctvom svojho hovorcu Petra Bublu. Konflikt záujmov pri verejne činnej osobe je podľa Kolíkovej dôležité sledovať. Súčasne vraj však treba mať na mysli, že by sa verejnosti nemalo podsúvať presvedčenie, že blízke osoby verejne činných osôb by nemohli byť úspešné: „Alebo že by nemali pôsobiť v obchodných vzťahoch so štátom, aj keď sú prísne dodržané všetky podmienky verejnej súťaže a prísne dodržaný zákon.“ Pravdou je, že pred rokom 2018 mala firma ELEKTRONIKA lepšie obdobie a tiež obchodovala s RTVS. Spoločnosť v minulosti patrila Kolíkovej otcovi a podľa slov ministerky zabezpečovala televízne štúdiá aj v zahraničí.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková podala demisiu, ktorú prezidentka Zuzana Čaputová prijala. Kolíková sa ale onedlho stala ministerkou spravodlivosti opäť. Zdroj: Jaroslav Novák

Slovenskom však stále rezonuje aj aféra, ktorú odhalila strana Smer. Šéf ľavičiarov Robert Fico (56) na nej okrem iného povedal: „Je evidované trestné oznámenie na Ivankovú, ktorá v roku 2014 navýšila úver, ktorý si zobrali majitelia bytov v hodnote 220-tisíc eur na 280-tisíc eur. Spravila tak bez informovania a súhlasu vlastníkov bytov.“ V tomto prípade ide o dvojposchodové domy v Moste pri Bratislave.

Na druhej strane sa dozviete, ako na rodinnú firmu Kolíkovcov neradi spomínajú obyvatelia Mostu pri Bratislave.