Predseda vlády po sobotňajšom rokovaní so zástupcami regionálnej samosprávy, neziskového sektora a návšteve humanitárneho centra pri košickej železničnej stanici to v Sobranciach uviedol zdôraznil, že v ďalšej fáze bude potrebné vytvoriť dostatočné kapacity pre Ukrajincov, ktorí prejavia záujem zotrvať na Slovensku.

Kompetentní očakávajú, že počty utečencov budú v najbližšom období rásť, teda narastie aj počet tých, ktorí budú chcieť v SR ostať dlhšie. "Aktuálne vybavia na hraniciach 10.000 až 13.000 ľudí denne, musíme sa pripraviť na to, že ich bude aj 20.000 a teraz nevieme povedať, koľkí z nich sa rozhodnú u nás ostať a koľkí nie," skonštatoval. V tomto smere má prísľub od európskych lídrov, že aj ďalšie štáty poskytnú svoje kapacity na umiestnenie azylantov. Pripomenul tiež, že počas predošlej utečeneckej krízy prišlo do Európy dva milióny utečencov za dva roky, teraz je to v priebehu viac ako dvoch týždňov.

Rovnako tiež podľa premiéra treba zabezpečiť podmienky pre plynulý tranzit ľudí, smerujúcich cez Slovensko do iných európskych krajín. "Hovorili sme v tomto smere o vytvorení akýchsi koridorov, aby bol ich presun koordinovanejší a rýchlejší, a aby tieto procesy čo najmenej ovplyvňovali život obyčajných ľudí," doplnil premiér.

Od pondelka budú platiť nové zmeny s vybavovaním utečencov.