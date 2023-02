Drzý, uštipačný, vtipný, priamy a častokrát odvážny prezentovať svoj názor, hoci sa iným nepáči. Taký je Filip Sulík, syn exministra hospodárstva Richarda Sulíka. Potomok predsedu SaS sa azda najviac zviditeľnil vďaka platforme YouDudaare, prostredníctvom ktorej môžu jednotliví ľudia plniť tie najbláznivejšie úlohy za finančný obnos.

Filip Sulík si najnovšie vystrelil z vlastného otca. Zdroj: MICHAL SMRČOK

V minulosti sa do jednej z výziev zapojila aj dcéra prezidentky Zuzany Čaputovej Emma, ktorá vyzvala svojho partnera, aby si nechal prepichnúť bradavku.

Po niekoľkých kontroverzných výzvach sa však na Filipa zosypala vlna kritiky, a tak sa rozhodol upraviť pravidlá stránky. „Na základe aktuálneho diania a spoločenského pohoršenia sme sa dohodli, že urobíme update nášho procesu. Úplne prvé pravidlo je, že celá platforma bude 15+,“ uviedol Sulík mladší ešte v auguste 2022. Taktiež dodal, že ak by užívateľ stránky robil niečo nebezpečné, musel by dokázať svoj vek, teda, že má 18 a viac rokov.

„Čo sa týka erotiky, alebo akéhokoľvek iného explicitného sexuálneho obsahu, môže ho tvoriť, plniť a prezerať len osoba 18+.“ Ďalším pravidlom je, že pokiaľ budú pochybnosti o veku, hneď budú príspevky vymazané.

YouDare však nie je to jediné, čím Filip púta pozornosť.

Omnoho väčšie "haló" dokáže robiť svojimi príspevkami na sociálnej sieti. Najnovšie sa mu to podarilo po tom, ako si stiahol platenú verziu známej aplikácie na úpravu a retušovanie tvárí. Cez ňu následne "prehnal" pár svojich známych, kde im upravil výzor takmer na nepoznanie. Celé to zavŕšil fotkou vlastného otca, z ktorého spravil pomocou aplikácie plastikového "mača" z juhoamerických telenoviel. Výsledný obrázok otcovi dokonca poslal a v spoločnej debate si z neho spravil srandu. Richard Sulík celý vtip zjavne nepochopil a fotku okomentoval vetou, že má na nej minimálne inú bradu. Na to ho vlastný syn totálne vysmial a celú ich konverzáciu zverejnil na svojom profile. Čo všetko si otec a syn Sulíkovci napísali, to sa dočítate v našej galérii.

