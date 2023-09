V centrále SaS sa krátko pred vyhlásením exit pollu Focusu pre TV Markíza objavil aj syn Richarda Sulíka Filip Sulík. Ten sa stal verejnosti známy vďaka svojim kontroverznostiam. No teraz ukázal aj to, že má excelentný odhad.

Bolo krátko pred vyhlásením exit pollu, keď sme si v centrále SaS odchytili Sulíka mladšieho. V tom, koľko získa SaS jeho otca, mal hneď jasno. „Získajú 6,4 %,“ povedal Filip Sulík. Onedlho na to Markíza zverejnila čísla a SaS mala presne 6,4 %!

To samozrejme nič neznamená a dôležité budú reálne výsledky po sčítaní všetkých hlasov. Ak by sa aj v takom prípade politikov syn nemýlil, tak by sme mu mohli dať kľudne prezývku Nostradamus. Ten bol už za svojho života bol známy svojimi predpoveďami budúcnosti.

