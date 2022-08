Štefan a Filip Kuffovci sú od konca decembra 2021 obvinení z prečinu nebezpečného vyhrážania. Spolu s nimi čelí obvineniu aj ďalší syn Štefana Kuffu – Gregor. K spomínanej potýčke malo dôjsť 6. júla 2021. Kuffovci sa počas jazdy autom mali stretnúť s istým kežmarským farmárom, ktorého slovne aj fyzicky napadli. Malo ísť o vyostrenie dlhodobého konfliktu ich rodiny s farmárom a jeho zamestnávateľom, ktorý sa týka sporov o vlastníctvo poľnohospodárskych pozemkov a hospodárenia na nich, informoval ako prvý portál Aktuality.

Štefan a Filip Kuffovci celý skutok popierajú a vyšetrovanie považujú za vykonštruované a politicky motivované. „Sme obvinení za skutok, ktorý sa mal stať v čase, keď som bol na rybačke na Dunaji pri Bratislave, na čo mám dôkazy a otec bol celý týždeň v Nemecku na krstinách,“ obhajoval sa Filip Kuffa.

Ďalší syn Gregor stretnutie priznal, no k žiadnemu násiliu podľa neho nedošlo. „Médiá sa účelovo snažia podhodiť tézu, že som mal údajne potýčku s kežmarským farmárom, kde som sa dokonca mal vyhrážať zbitím a smrťou. Pravda je taká, že napadnutý mal byť môj brat, a paradoxne smrťou sa vyhrážala pani Bagoňová z firmy HEBA jemu, ktorá dala príkaz svojim traktoristom, aby ho s traktorom prešli na jeho vlastnom pozemku spolu s mojimi dvomi synovcami, ktorí tam boli a nemali ani 2 roky,“ vysvetľuje poslanec Filip Kuffa pre Plus JEDEN DEŇ.

„Nie je to nič iné ako trápna snaha očierniť ma pred ohlásením mojej kandidatúry na predsedu prešovského VÚC,“ hovorí. „Určitá skupina ľudí sa nás účelovo snaží zatiahnuť do konfliktu a vymyslených káuz. Dokonca nemali hanbu vtiahnuť do konfliktu a káuz aj môjho strýka, farára zo Žakoviec, Mariána Kuffu. Sú to ľudia, zlodeji a podvodníci, bez chrbtovej kosti,“ opisuje Filip Kuffa. Poslanec bol veľmi kritický aj voči polícii. „Zaujatosť, prepojenosť a neobjektívnosť a neochota konať a dokumentovať protiprávnu činnosť,“ dodal na ich adresu. CELÉ VYJADRENIE FILIPA KUFFU SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

„Vzhľadom k medializácii prípadov a poškodzovaniu nášho dobrého mena, začneme zverejňovať veci, ktoré doposiaľ neboli odprezentované. V najbližšom čase budeme určite opäť žiadať zadokumentovanie protiprávneho konania, v ktorom firma HEBA na čele s pani Bagoňovou pokračuje,“ informoval Kuffa.

Farmár Radoslav Ksiažek sa podľa svojich slov v júli minulého roka vracal autom z chotára, cestu mu vzápätí zablokovali Kuffovci. „Vnikol do kabíny vozu Gregor Kuffa, kde ma fyzicky napadol a rovnako s ním aj Štefan a potom sa pridal aj ďalší poslanec Filip. Gregor Kuffa ma priľahol, zvalil ma na sedadlo spolujazdca a držal ma pod krkom. A Štefan Kuffa sa nasunul ponad neho, začal mi krútiť nos a nadával mi do hajzlov, čo chcel pozabíjať deti,“ uviedol Ksiažek pre tvnoviny.sk. Kuffovcom sa vraj nepáčili Ksiažekove tvrdenia, že používajú mafiánske praktiky.

„A že keď s tým neprestanem a prídem ešte raz do tej oblasti, do toho sporného pozemku, tak ma odstrelia a potom povedal, že keď s tým neprestaneme, prídu na dvor a postrieľajú nás všetkých. No a do toho všetkého mi Filip chytil nohy v oblasti členkov a Štefan Kuffa ma udieral do oblasti slabín,“ ozrejmil ďalej.

Trojica obvinených sa vo veci obrátila na generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorého požiadala, aby uznesenie vyšetrovateľa o vznesení obvinenia zrušil prostredníctvom paragrafu 363. Generálna prokuratúra však porušenie zákona v postupe kežmarskej prokuratúry ani polície nenašla.