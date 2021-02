Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (46) povedala, že podnet prijme a bude sa ním zaoberať. Kliment "opakovane urobil kroky, ktoré viedli k tomu, aby sa dostal k odvolaciemu senátu, ktorý bude rozhodovať o sťažnosti o vzatí alebo prepustení z väzby", povedal expremiér Fico. Kliment podľa neho všetko obišiel tak, aby sa nerozhodovalo o námietke zaujatosti. Ústavný súd (ÚS) vo svojom rozhodnutí uvádza svojvôľu Klimenta pri rozhodovaní, simulované rozhodnutie a "rozhodnutie naoko", priblížil.

Kolíková skonštatovala, že Fico má voči Klimetovi "červené oči" . Rozhodnutia ÚS, ktoré sa týkajú sudcov, Kolíková sleduje a sú podľa nej dôkazom, že systém funguje. "Musím naozaj veľmi dôsledne vyhodnotiť, či to je dôvod, aby bolo alebo nebolo začaté disciplinárne konanie," podotkla Kolíková.

Podľa Roberta Fica Kliment "opakovane urobil kroky, ktoré viedli k tomu, aby sa dostal k odvolaciemu senátu, ktorý bude rozhodovať o sťažnosti o vzatí alebo prepustení z väzby." Zdroj: Jaroslav Novák

V súvislosti s opätovným prijatím núdzového stavu v parlamente Fico povedal, že viaceré rozhodnutia, ktoré vláda prijíma, sa môžu prijímať aj bez jeho vyhlásenia. V diskusii poukázal tiež na to, že ľudia nerešpektujú vládne opatrenia a "robia si, čo chcú". "Vláda musí mať dôveru verejnosti," poznamenal. Fico navrhuje, aby vláda začala rokovať o nákupe ruskej vakcíny Sputnik V. Mala by sa tiež začať starať o ľudí pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19, pretože ľudia prídu do nemocnice, keď už umierajú.

