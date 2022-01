FICOVA stíhacia jazda na Pellegriniho: Smeru sa bude dariť aj NAĎALEJ, kým sa nestane...

To, čo sa zdalo pred rokom nemožné, sa stáva skutočnosťou. Strana Smer Roberta Fica sa v januári 2021 dostala po odchode Petra Pellegriniho do najväčšej krízy za viac ako 20-ročnú existenciu. Tomu už však odzvonilo a voliči sa z Pellegriniho Hlasu vracajú späť k Ficovi! Odborník vysvetlil, prečo to tak je, a jeho slová sa lídrovi Smeru páčiť určite nebudú.