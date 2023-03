Smer poslal do boja proti údajnej trestnej činnosti novinárov "mladé pušky". Podpredseda ľavičiarov Erik Kaliňák, člen predstavenstva Igor Melicher a Juraj Gedra podali trestné oznámenie na trojicu známych komentátorov, na čele s bývalým poradcom prezidentky Zuzany Čaputovej pre vnútornú politiku Mariánom Leškom.

Okrem Leška podávajú Smeráci trestné oznámenie aj na Michala Havrana a Tomáša Hudáka. Ficovej strane sa nepáči, ako o nich komentátori píšu napríklad aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine. „My sme strana, ktorá stojí na princípoch mieru, čo dokazujeme pravidelne,“ povedal Melicher. Slovensko podľa Smeru nemá dodávať zbrane Ukrajine na to, aby sa bránila proti agresívnemu Rusku. Keby tak konali všetky krajiny, tak by sa naši východní susedia nemali ako brániť, čo by Rusko využilo na ovládnutie Ukrajiny, na ktorej podľa odborníkov páchajú vojnové zločiny.

„Podal som trestné oznámenie na Havrana za výrok, že my v Smere schvaľujeme genocídu,“ povedal Melicher s tým, že podľa neho ide o trestný čin krivého obvinenia a ohovárania. Za schvaľovanie genocídy vraj totiž hrozí 15 až 20 rokov odňatia slobody. „Leško, Hudák a Havran spáchali trestný čin krivého obvinenia v súbehu s ohováraním,“ dodal Kaliňák.

„Záver Leška, že únos Vietnamca bol štátom pripravený a zorganizovaný zločin a my sme sa na ňom podieľali od premiéra cez ministra vnútra (v tom čase ním bol Robert Kaliňák, poznámka redakcie), až po jeho podriadených sa nezakladá na skutočnosti,“ povedal Kaliňák ml. Pravdou je, že únos Vietnamca stále riešia orgány činné v trestnom konaní, a tak sa stále nevie, ako to bolo.

Podobne synovec exministra pomenoval aj Hudákov komentár o tom, že počas vlády Smeru fungovala organizovaná zločinecká skupina. Aj tu je ale známe, že v kauze Očistec, ktorá je o organizovanej zločineckej skupine, sa jej niektorí členovia už priznali a hlavnou časťou prípadu sa zaoberajú súdy. V prípade je okrem iných obvinený aj bývalý priamy podriadený Roberta Kaliňáka policajný exprezident Tibor Gašpar, bývalé vedenie NAKA, ako aj oligarcha spájaný so Smerom Norbert Bödör. „Toto nie je útok na novinárov,“ zaznelo zopárkrát na brífingu Kaliňáka ml., Melichera a Gedru.

V galérii nájdete reakciu Progresívneho Slovenska.

