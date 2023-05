Neuhradené faktúry za státisíce eur. Jedlo, pitie aj apartmány pre kamarátov Richarda Sulíka. Dosluhujúci minister hospodárstva Karel Hirman zistil „veľmi závažné nedostatky“ v súvislosti s organizáciou a financovaním výstavy, z čias šéfa SaS. Sulík pre škandál údajne chcel stopnúť u prezidentky prvú nomináciu na ministra hospodárstva.

Nástupca Sulíka na rezorte hospodárstva našiel po šéfovi SASKY nezaplatené účty v Dubaji. „Bohužiaľ, musím oznámiť, že v súvislosti s EXPO Dubaj sa osem mesiacov (pôsobenia) boríme s veľmi závažnými nedostatkami. Ešte prebiehajú na ministerstve audity, pretože sa tu nenachádzajú základné dokumenty, základné faktúry a ďalšie náležitosti spojené s financovaním a organizáciou EXPO Dubaj. Aktuálne nevyrovnané, zatiaľ nám známe finančné záväzky súvisiace s EXPO Dubaj už presahujú jeden milión eur. Podávame preto prvé súdne žaloby, lebo bohužiaľ už iné možnosti nemáme,“ informoval Hirman. EXPO Dubaj sa podľa jeho slov za predošlého vedenia MH SR „do istej miery zmenilo na rodinné výlety a výlety pre kamarátov“. „Nemali by sme na ne však prispievať zo spoločnej kasy, mali by si ich zaplatiť tí, ktorí si toto organizovali a zúčastňovali sa na tom,“ podotkol Hirman.

Neuhradené faktúry za státisíce eur. Jedlo, pitie aj apartmány pre kamarátov Richarda Sulíka. Dosluhujúci minister hospodárstva Karel Hirman zistil „veľmi závažné nedostatky“ v súvislosti s organizáciou a financovaním výstavy, z čias šéfa SaS Zdroj: instagram richard_sulik

Hirman uviedol, že sa našli nezaplatené účty a rôzne pohľadávky v objeme milión eur. Okrem iného sú aj nezrovnalosti v účtoch. „Nie sú zaplatené napríklad účty z reštaurácie. Za vyše 54-tisíc eur údajne ministerstvo hospodárstva pilo a jedlo,“ tvrdí Hirman. Tiež nie sú vyrovnané ubytovania v apartmánoch. Z ôsmich apartmánov len tri sú vydokladované a boli obsadzované pracovníkmi ministerstva hospodárstva. Zvyšné apartmány mali využívať osoby, ktoré neboli zamestnancami ministerstva hospodárstva.

O šafárení Sulíka aktuálne poskytol nové dôkazy líder Smeru-SSD Robert Fico. „Sulík nie nadarmo politicky vydieral prezidentku a presadzoval svojho nominanta na post ministra hospodárstva. Vedel totiž, čo napáchal a nechcel, aby sa mu nový minister pozeral na prsty," hovorí v úvode Fico. "Aby nemusel nič platiť, deň pred odletom do Dubaja ministerstvo hospodárstva podpísalo s jeho dcérou dohodu, že je vraj expertka na energetické právo, aby tatina tento výlet do Dubaja nič nestál," pripomenul Fico.

Richard Sulík na výstave Expo v Dubaji s Geissenovcami. Zdroj: instagram

"Keď sa táto nehoráznosť prevalila, Sulík ako obyčajne reagoval, že o ničom nevedel a jeho odpoveď znela tak, že keď sa poprechádzal po palube vládneho leteckého špeciálu, náhodne tam narazil na dcéru," pripomenul šéf Smeru. "Keď už dôkazov hanby bolo priveľa, použil zázračné slovné spojenie: shit happens," podotkol ďalej na adresu Sulíka. "Výlet Sulíkovej dcérenky do Dubaja za štátne bol ale len čerešničkou na torte. Tou tortou bolo nehorázne šafárenie so štátnymi peniazmi na výstave Expo v Dubaji, bordel v dokladoch, nevydokladovaných takmer milión eur," hovorí Fico. Šéf Smeru následne zverejnil video z Dubaja, na ktorom Richard Sulík vyzýva prítomnú partiu hostí, aby do rána zadarmo vypili bar v slovenskom pavilóne. POZRITE SI CELÉ VIDEO:

VIDEO: Uniknuté video o škandalóznom odhalení správania sa bývalého ministra hospodárstva Richarda Sulíka počas podujatia EXPO v Dubaji.

Podľa Fica o Sulíkovom šantení v Dubaji vedeli vo vláde ako aj v Prezidentskom paláci, len cudne mlčali. Podľa šéfa Smeru, ak nechce byť nová vláda podozrivá, že jej úlohou je prikryť všetky zlodejstvá odchádzajúcej Matovičovej vládnej koalície, musí začať papalášstvom Sulíka.

Na uniknuté video o Sulíkovom šafárení v Dubaji stihol zareagovať aj šéf OĽaNO Igor Matovič. "SULÍKOVA ŽÚRKA V DUBAJI … za štátne, t.j. za naše spoločné. Keď som pred rokom hovoril, že si Profi Povalač Protikorupčných Vlád chodí robiť s vládnym špeciálom do Dubaja ožranecké žúrky (a nielen ožranecké) … ako vždy mi skoro nikto neveril …," píše v úvode Matovič. CELÉ VYJADRENIE MATOVIČA K SULÍKOVI NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!