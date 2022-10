Podotkol, že dohodu v Žiline očakávali a ponúkli aj jej alternatívy, napríklad podporu kandidáta Hlasu-SD na primátora v meste.

"Napriek tomu k dohode nedošlo. Môže sa stať, že náš kandidát bude veľmi úspešný, ale nebude to postačovať. Vzhľadom na to, že kandidát Hlasu zoberie nejaké hlasy nášmu kandidátovi," povedal Fico, podľa ktorého z toho môže ťažiť súčasná predsedníčka ŽSK Erika Jurinová (OĽANO, Nova, Kresťanská únia, Zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, DS, ODS, Šanca, OKS, SaS).

"My sme vždy tvrdili, že treba spájať stredoľavé a sociálnodemokratické politické sily. Keby mal Peter Pellegrini rozum, ale on ho nemá, a keby sa spojil Smer s Hlasom na celom Slovensku, vyhrajú vo všetkých ôsmich samosprávnych krajoch. Niekedy to vyzerá tak, ako keby robili politiku len aby Smer-SD nebol úspešný," tvrdí Fico.

Slyško vyzval na spoločný postup v krajských voľbách Chomu a podpredsedu ŽSK Igora Janckulíka (KDH, Dobrá voľba a Umiernení, SNS). Spoločný postup troch kandidátov demokratických opozičných strán mal byť podľa neho silným odkazom pre voličov, že dokážu zahodiť egá a spolupracovať v prospech ľudí.