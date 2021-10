Bolo len otázkou času, kedy sa niekto pokúsi nájsť prepojenie medzi drogovou kauzou influencerky Zuzany Plačkovej a našimi politikmi. Ako prvý tak urobil predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. Ten sa na svojej včerajšej tlačovke doslova utrhol z reťaze a vyrukoval s poriadne ostrou teóriou. Venovať sa rozhodol prípadu influencerky Zuzany Plačkovej, ktorá je spoločne so svojím manželom stíhaná na slobode za drogovú trestnú činnosť. Expremiér sa venoval najmä podľa neho kontroverznému rozhodnutiu prokurátora ÚŠP.

Ficovi leží v žalúdku zvrat v kauze Zuzany Plačkovej a jej manžela. Zdroj: MARTIN DOMOK

Fico žiada vysvetliť, prečo spomínaný prokurátor stiahol sťažnosť proti rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku o tom, že do väzby nezobral obvinenú prominentnú dvojicu. „Lipšic musí vysvetliť nepochopiteľné stiahnutie sťažnosti pri väzbe ľudí podozrivých zo závažnej drogovej trestnej činnosti, vďaka čomu sú dnes na slobode," konštatoval Fico, následne však prešiel k obvineniam proti politikom. „Nie je verejné tajomstvo, že vo vláde sedia ľudia, ktorí milujú kokaín, do parlamentu chodia niektorí ľudia bez zreničiek," uviedol líder Smeru. Na jeho argument je však nutné dodať, že podľa overených a dostupných informácií je účinok kokaínu na zrenice celkom opačný, ako to tvrdí Fico. „Medzi sprievodné javy užitia kokaínu patria najmä zvýšená frekvencia činnosti srdca, zrýchlenie dýchania, rozšírenie zreníc či zvýšenie krvného tlaku," uvádza portál infodrogy.sk. Hoci sa líder Smeru spočiatku snažil hovoriť len zo šírky, po chvíli pritvrdil. „Myslíme si, že Plačková a jej manžel sú na slobode preto, lebo dodávajú kokaín známym osobnostiam," dodal. Neskôr dokonca verejne spomenul Richarda Sulíka, kam podľa všetkého smerovali svoje indície. „Dajte mi argument, prečo by naše predstavy nemali byť pravdivé? Čo iné tam môže byť?“ pýtal sa novinárov a spomenul aj dávnejší prípad s lídrom SaS. „Raz som bol v spore so Sulíkom a žiadal som ho, aby išiel na drogový test, vyhováral sa vtedy,“ pokračoval expremiér. Sulík sa však vtedy dal testovať, bol negatívny a na Fica podal trestné oznámenie. NAKA trestné stíhanie však nezačala.

